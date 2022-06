Martin R., jehož totožnost nesmí redakce odhalit kvůli ochraně poškozené, podle obžaloby týral ženu, s níž má tři malé děti, na severu Plzeňska od prosince 2017 do prosince 2021, tedy plné čtyři roky. Surově ji bil, a to i pěstmi, opakovaně musela vyhledat lékařskou pomoc. Dále jí měl zakazovat navštěvovat rodinu, kamarády, chodit do společnosti a vyhrožovat jí, že ji zabije. Vše vyvrcholilo vloni 13. prosince, kdy se vrátil v noci domů a měl v sobě větší množství alkoholu. Ženu, které se to nelíbilo, napadl. „Začal mě zběsile mlátit. Myslela jsem, že je to můj konec. Křičela jsem o pomoc,“ líčila Štěpánka R. policistům. Zachránil ji tehdy soused. „Slyšel jsem rány, volání paní R. o pomoc a pláč dětí. Vzal jsem do ruky násadu od krumpáče a šel tam. Zabouchal jsem na dveře, ale nikdo neotvíral. Tak jsem je vykopl. Viděl jsem, jak Martin R. klečí na ženě a mlátí ji. Vedle stálo jedno z dětí a brečelo. Přimáčkl jsem Martina R. rukou ke zdi a ptal se ho, zda mu přijde normální mlátit mámu tří dětí. Prát jsem se s ním nechtěl. Vtom přiběhl jejich pes a kousl mě. Martin R. mi pak vytrhl násadu a praštil mě s ní do hlavy,“ řekl soudu Radek P.