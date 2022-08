Týrání sousedů si agresivní recidivista odsedí, neuspěl s odvoláním na kraji

Jen pár týdnů na svobodě si po propuštění z věznice v Kynšperku nad Ohří užil recidivista David Esperanza (47 let). Teď se ale za mříže zase vrátí, a to na více než jeden a půl roku. Krajský soud v Plzni totiž nyní zamítl jeho odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Klatovech, který ho odsoudil za to, že si v domě v Sušici zotročil jednoho souseda a dalšího surově zbil.

David Esperanza u klatovského soudu. | Foto: Deník/Milan Kilián

Esperanza má s vězením bohaté zkušenosti. Ještě pod jménem Janeček v roce 1998 zavraždil nožem v Sušici o dva roky staršího muže. Dostal 11,5 roku, pobyt za mřížemi si ještě prodloužil kvůli šikaně spoluvězňů. Pak se opakovaně za mříže vracel, většinou za surové útoky, jichž nebyly ušetřeny ani ženy. Po jednom z těchto „ozdravných pobytů“ se usadil v domě v Sušici a brzy poté udělal sousedům ze života peklo. „Na vlastní oči jsem viděl, jak jednomu z obyvatel domu močil na hlavu. Jindy souseda zbil tak, že musel být operován. Nikdo ale nic nehlásil, já se taky bál,“ řekl soudu 45letý Slovák Stanislav L. s tím, že ho Esperanza opakovaně mlátil a nutil k úsluhám. Musel mu vynášet smetí, nosit dřevo a chodit nakupovat alkohol a cigarety. Vše vyvrcholilo tím, že ho Esperanza ztloukl hned dvě noci po sobě a on skončil v péči lékařů. Státní zastupitelství Davida Esperanzu dále vinilo z toho, že ve stejném domě surově zbil Karla Z. (56), u něhož bydlel. Zmlátil ho podle obžaloby francouzskou holí tak, že mu zlomil očnici, čelist, nos a způsobil řadu dalších zranění. Sousedy si zotročil a bil je. Soud ho poslal za mříže Obžalovaný, jenž se u líčení choval velmi nevhodně, musel být jednou dokonce vykázán ze soudní síně, neboť urážel soudce a státního zástupce vyzýval k orálnímu sexu. Vinu v obou případech popíral. Soudce Petr Sperk nicméně došel k závěru, že o jeho vině není pochyb, a za oba skutky ho poslal celkem na 20 měsíců do věznice s ostrahou. Esperanza se odvolal, ale marně. „Odvolání obžalovaného bylo zamítnuto,“ informovala mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová.

