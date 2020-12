Valeček se u klatovského soudu zpovídal z toho, že 4. dubna ukradl v klatovském obchodě v Domažlické ulici pět kusů stogramových čokolád v hodnotě 194,50 Kč, které si uschoval do své bundy a prošel pokladnou bez zaplacení. Valeček se ke všemu doznal.

„Je to pravda. Je to dané, není co řešit,“ řekl Valeček u soudu s tím, že v roce 2018 měl poslední výstup trestu, kdy se nahlásil na úřadu práce. Pobíral dávky a nejprve bydlel v azylovém domě, poté žil jako bezdomovec. O nouzovém stavu prý nevěděl, protože v té době byl na ulici a nebyl s nikým v kontaktu.

V době krádeže byl již odsouzen k třináctiměsíčnímu trestu za krádeže. A nebylo to rozhodně poprvé. Valeček byl již třináctkrát ve výkonu trestu a celkem čtyřiatřicetkrát trestán. A to mu přitížilo i při rozhodování o trestu, kdy mu hrozily dva roky až osm let ve vězení. „To, že byl čtyřiatřicetkrát trestán, mu výrazně přitěžuje. V době krádeže byl nouzový stav již tři týdny, lidé nosili roušky, takže musel vědět, že se něco děje. Navrhuji trest na samé spodní hranici uložit nepodmíněně s ohledem na předešlé trestné činy,“ uvedl ve své řeči státní zástupce.

Soudkyně Martina Šimánková byla při svém verdiktu mírnější. „Odsuzuje se na dvanáct měsíců ve věznici s ostrahou. V době činu byl stav nouze a nebyl nedostatek potravin. Trestný čin nebyl pro společnost ohrožující, proto se soud rozhodl pro nižší trest pod spodní hranicí,“ sdělila Šimánková.

Valeček se vzdal práva odvolání, ale státní zástupce si ponechal lhůtu.