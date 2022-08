První Vočadlovou obětí byla jeho o čtyři roky mladší kolegyně. V období od jara do konce léta 2021 jí jednou do ovocného poháru a třikrát do kávy dal uspávací látku. „Když usnula, využil její bezbrannosti a pokoušel se ji vysvléci z kalhot a trička. Osahával ji na prsou i na přirození,“ uvedla státní zástupkyně Marie Čechová. Dodala, že v důsledku jeho silného funění se žena vždy probrala, odstrčila ho a on svého jednání zanechal. Při pátém pokusu pracovnice kolegovo chování odhalila. Udeřila na něj a on se přiznal. Testy v kávě prokázaly lék na spaní Zolpidem.