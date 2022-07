ROKYCANY - Především v okrajových lokalitách okresního města zůstávaly i čtrnáct dnů po ničivé bouři některé cesty uzavřené. Neprůchodné byly třeba pěšiny v Husových sadech i na nedaleké Kalvárii, dále úsek cesty na Klabavské stráni nebo V Borovičkách (za bytovkami v Polní ulici směrem k chatám na Čilině).

Sobotou se situace změnila. Bezpečné jsou po úklidu trasy v Husových sadech, na Kalvárii nebo V Borovičkách. „Pouze na Stráni je ještě vyvrácený mohutný dub, zaklíněný do dalších stromů. Předpokládám, že odstraněný bude v průběhu týdne,“ uvedl na sociální síti místostarosta Jan Šašek.

KORNATICE - Pro dobrovolné hasiče z Mirošova nejsou prázdniny odpočinkovým obdobím. Po oficiálním zprovoznění rekonstruovaného sídla SDH cestovala minulý týden výjezdová jednotka sboru k transportu pacienta. V sobotu po sedmé hodině ranní ji pak zaměstnala likvidace vosího hnízda v Kornaticích.

KAŘEZ - Patrioti Kařezu se radují z triumfu v krajské části soutěže Vesnice roku 2022, leč projekty a investice musí pokračovat. Dnes odpoledne o nich budou jednat zastupitelé v sídle úřadu. Ve scénáři je výběrové řízení na mobiliář, provoz dětské skupiny v sokolovně, dotace na výsadbu stromů nebo žádost oddílu Tancvič.

ROKYCANY - Ode dneška je až do konce roku uzavřena pokladna v přízemí rokycanské radnice. Obyvatelé města musí vystoupat do druhého patra úřadu a své závazky mohou řešit platební kartou nebo v hotovosti. ve všedních dnech vždy od 9 do 11.30, v pondělí a ve středu také od 12.30 do 16.30 hodin.