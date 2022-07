V srpnu 2019 došlo při pokusu faraonův had k popálení několika dětí. Nejhůře to odnesla tehdy šestiletá Natálka z vesnice poblíž na Rokycansku. Byla letecky transportována na popáleninové centrum do Prahy, kde jí lékaři zachránili život. S následky těžkých zranění se však bude potýkat stále: „Musí také v létě nosit speciální oblečení a být ve stínu. Na sluníčko nesmí,“ sdělila její maminka.