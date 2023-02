Před několika dny ale povedená sedmičlenná parta, z níž nejmladšímu členovi bylo pouhých šestnáct let, skončila v rukou policistů a domažlický soud nyní poslal všechny do vazby.

„Kriminalisté odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje společně s domažlickými kriminalisty několik měsíců intenzivně pracovali na případech násilného charakteru, ke kterým docházelo na Domažlicku. V těchto dnech náročné prověřování ukončili a zahájili trestní stíhání mužů ve věku 42 let, 36 let a 16 let a žen ve věku 51 let, 23 let, 27 let a 30 let ze spáchání zločinu loupež v souběhu se zločinem neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Obvinění jako organizovaná skupina se společně dohodli, že by si mohli „přivydělat“ tím, že budou násilím brát cenné věci Němcům, kteří zastaví u žen poskytujících sexuální služby za Domažlicemi. Scénář byl daný. „Žena cizince vylákala do bytu, kde s nimi započala pohlavní styk nebo jim sdělila, aby se vysvlékli a připravili se na soulož. Poté do místnosti vstoupili další muži, kdy část z nich cizince mlátila a strkala do nich a část jim ukradla jejich věci. Brali řetízky, peněženky s eury, mobilní telefony, platební karty, flash disky. Když se stalo, že cizinec u sebe neměl dostatečnou finanční hotovost, odvezli jej k bankomatu, kde si peníze vybral,“ popsala Brožová.

Dodala, že mezitím jim další z party prohledali jejich auta, odkud ukradli například i osvěžovače vzduchu, mandarinky a čokoládu. V několika případech vymysleli na sexuchtivé zákazníky fintu. Poblíž postele vylili červené potravinářské barvivo, které přechovávali v sáčku, jako že to byla krev a že holce bylo teprve 13 let. A pokud jim cizinec nezaplatí, tak ho udají na policii. „Nejčastěji si říkali o tisíc eur. Vše si také natáčeli na mobil a fotili. Kriminalisté evidují téměř dvacet případů. Je však zřejmé, že někteří poškození to nechtějí hlásit na policii, s čímž pachatelé s vysokou mírou počítali,“ informovala Brožová.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody na pět až dvanáct let.