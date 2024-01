Ladislav Ubl, obviněný z loňské vraždy v Radnicích, se v pondělí 29. ledna ke skutku přiznal před Krajským soudem v Plzni. Státní zástupce navrhuje šestašedesátiletému důchodci jako trest za zabití přítelkyně čtrnáct let ve věznici s ostrahou.

Ladislavu Ubl před Krajským soudem v Plzni. | Foto: Deník/Václav Havránek

Ubl měl v květnu loňského roku v Radnicích zavraždit svoji šedesátiletou družku Zdeňku, s níž měl partnerské neshody. Ženu, která pracovala jako vedoucí školní jídelny, ubodal devíti ranami ve spánku. Pak zahodil nůž do rybníka a utekl, ale po několika hodinách byl dopaden. „Cítím se být vinen. Každý člověk udělá jednou v životě chybu. Já ji udělal v tom květnu,“ prohlásil podle serveru Novinky.cz Ubl v pondělí u soudu.

Důchodce dle svých slov nemohl osudnou noc usnout. Rozhodl se tedy přítelkyni navštívit. „Odemkl jsem a šel za ní do ložnice. Byla vzhůru. Chvíli jsme si povídali o prášcích, co beru. Už jsem chtěl odejít a ona se mě zeptala, jestli mám u sebe nůž. Vyndal jsem svojí kudličku a na to řekla, abych si bodnul. V ten moment se mi zatmělo a udělal jsem to,“ vypovídal obžalovaný muž.

Po první ráně, kterou uštědřil partnerce, si prý uvědomil, co udělal. „Nechtěl jsem, aby trpěla, tak jsem bodal dál. Pak si pamatuju, že mi řekla: Ty vole, ty si mě zabil. Pak se svezla na zem. Oči měla v sloup. Ještě jsem s ní zatřásl, aby se vzbudila. Pak jsem utřel nůž do kalhot, zamkl dům a odjel pryč. Venku jsem ho hodil do rybníka,“ pokračoval Ubl.

Šedesátník se s obětí stýkal tři roky. „Bylo to takové impulzivní soužití. Vyjeli jsme po sobě i kvůli blbosti. V intimním životě měla ráda, když nade mnou měla nadvládu. Jsem takový chromajzl, nedokáži se moc bránit. Já jsem se jí svým způsobem bál,“ dodal.

Ladislav Ubl u Krajského soudu v Plzni.Zdroj: Deník/Václav Havránek

Žena byla nalezena ve svém domě v pondělí 22. května poté, co ji začali její blízcí hledat, neboť nedorazila do zaměstnání. Na první pohled bylo evidentní, že ji někdo ubodal. Do objektu byli kromě policistů přivoláni i zdravotničtí záchranáři, ale ženě již nemohli pomoci. „Náš lékař na místě konstatoval exitus,“ uvedla tehdy krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová.