Před Krajským soudem v Plzni již brzy stane Ladislav U., který zavraždil letos v květnu v Radnicích na Rokycansku svoji družku Zdeňku, s níž měl partnerské neshody.

Policejní manévry se odehrávaly v pondělním odpoledni v Radnicích na severu Rokycanska | Video: Deník/Václav Havránek

Ženu, která pracovala jako vedoucí školní jídelny, ubodal devíti ranami ve spánku. Pak zahodil nůž do rybníka a utekl, ale po několika hodinách byl dopaden. Deník zná i trest, který mu navrhl v obžalobě státní zástupce.

Žena byla nalezena ve svém domě v pondělí 22. května poté, co ji začali její blízcí hledat, neboť nedorazila do zaměstnání. Na první pohled bylo evidentní, že ji někdo ubodal. Do objektu byli kromě policistů přivoláni i zdravotničtí záchranáři, ale ženě již nemohli pomoci. „Náš lékař na místě konstatoval exitus,“ uvedla tehdy krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Andrea Divišová.

Protože šlo o vraždu, vyjeli do Radnic krajští kriminalisté, kteří ohledali místo činu, zajistili kriminalistické stopy a vyslechli ty, které potřebovali slyšet. Nařídili také soudní pitvu. Dvě klíčové věci jim však chyběly - pachatel a vražedná zbraň. Po obojím začala policie intenzivně pátrat. Co se týče pachatele, dle informací Deníku byl od počátku hlavním podezřelým 65letý Ladislav U., jenž ale nejprve unikal. „Několik hodin usilovné práce přineslo ještě v nočních hodinách z pondělí na úterý první úspěch, a to zadržení podezřelého. S ním kriminalisté provedli potřebné úkony a nadále pátrali po zbrani, kterou pachatel k usmrcení ženy použil. Prohledávala se nejrůznější místa, a to včetně vodních ploch, kde policejní potápěči zásahové jednotky nakonec v úterý večer nalezli s největší pravděpodobností vražednou zbraň,“ popsala po činu policejní mluvčí Pavla Burešová.

Ladislav U., jehož jméno ani tvář nemůže redakce ze zákona do začátku soudního procesu zveřejnit, skončil ve vazbě a teď již brzy stane před soudem, neboť už byla podána obžaloba a je už nařízeno i hlavní líčení. Bude se zpovídat ze zločinu vraždy ve druhém odstavci, který říká „kdo jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem nebo po předchozím uvážení, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až dvacet let“. Čin totiž nespáchal v afektu, ale chladnokrevně se na něj připravil. A útočil na srdce. „V nočních hodinách měl obžalovaný přijet k rodinnému domu, kde bydlela poškozená, se kterou měl přetrvávající partnerské rozepře, a této ve spánku zasadit nožem devět bodných a bodnořezných ran do levé poloviny hrudníku, čímž ji měl způsobit rozsáhlá poranění hrudníku a levé plíce, což vedlo k masivnímu krvácení a v důsledku toho poškozená na místě zemřela,“ citovala obžalobu mluvčí Krajského soudu v Plzni Jana Rubášová.

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny Ladislavu U. uložen trest odnětí svobody v trvání 14 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou.