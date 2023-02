Čermák, který má bydliště na Domažlicku, byl vloni na podzim spolu s Patrikem Tušlem odsouzen kvůli útokům na Ukrajince kladenským soudem za přečiny hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Kladenský soudce Vít Sochovský poslal Čermáka na šest měsíců do vězení, odvolací Krajský soud v Praze ale trest zmírnil na podmínku. Obžalován je aktuálně i z další trestné činnosti, dle dostupných informací kvůli vyhrožování v souvislosti s Covid-19.

Nyní usedl na lavici obžalovaných u Krajského soudu v Plzni. Nakonec ale nezazněla ani obžaloba. Soudce Bouček na úvod konstatoval, že již dříve žádal jeden ze dvou Čermákových obhájců o opakované odročení líčení. Teď advokát soud informoval, že již není obhájcem obžalovaného. A druhý se omluvil s tím, že podle svého názoru neměl dostatečný termín na přípravu a navíc jeho žena by měla každým dnem porodit. „Nepovažuji omluvu za řádnou, jsem přesvědčen, že obhajobu měl zajistit,“ uvedl Bouček s tím, že ale vzhledem k tomu, že je v tomto případě nutná přítomnost obhájce obžalovaného, musí být líčení odročeno.

Tomáš Čermák u Krajského soudu v Plzni.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Čermák je podle informací Deníku obžalován z toho, že vloni v únoru ze svého mobilního telefonu živě vysílal a následně umístil na Facebook video, v němž se měl vymezovat vůči opatřením vyhlášeným orgány veřejné moci proti pandemii onemocnění Covid-19, a to zejména proti novele tzv. Pandemického zákona, přičemž v této souvislosti měl podněcovat diváky, aby aktivně, a to i za použití násilí a dalších protiprávních postupů (např. blokace veřejných komunikací), zabránili projednání a přijetí výše uvedené novely. Zároveň měl vyzývat své příznivce, aby se podíleli na převzetí politické moci v ČR a vymanili se tak z mezinárodních struktur a organizací (EU, NATO), přičemž měl uvádět, že hlavním cílem násilných aktivit jsou členové Parlamentu ČR a Vlády ČR.

Čermák po odročení líčení řekl, že to, že nepřišel ani jeden z jeho obhájců, je nedorozumění. „Já za to nemohu,“ prohlásil. Dodal, že odročení na březen mu nijak nevadí, protože ví, jak to asi dopadne, že to asi nebude podle jeho představ. Věří ale, že stále by to ještě mohla být podmínka. Uvedl také, že je přesvědčen, že měl právo se k tomu, co se u nás děje, vyjádřit, ale připustil, že měl volit jiný způsob.

Státní zástupce Martin Bílý v obžalobě navrhl, aby byl Čermákovi v případě uznání viny uložen souhrnný trest odnětí svobody v trvání 5,5 roku se zařazením do věznice s ostrahou.