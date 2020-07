Jdete na procházku a za plotem zahrádky, kterou míjíte, vás zaujmou zralé jahody, třešně či třeba pěkné kedlubny na záhonu. Pořádně si rozmyslete, než na ně vztáhnete ruku. V krajním případě vás totiž může krádež plodin ze zahrádky přivést za mříže.

Své by o tom mohl vyprávět 58letý muž, který nedávno dostal neodolatelnou chuť na třešně. Byla tak silná, že kvůli nim vnikl za bílého dne na soukromý oplocený pozemek rodinného domu v Plzni v Radobyčicích. Jenže ve chvíli, kdy trhal ovoce přímo ze stromu do své pusy, byl přistižen majitelkou, která si to nehodlala nechat líbit. „Poškozené způsobil škodu za předběžně 50 korun. Ta na místo přivolala plzeňské policisty, kteří muže na pozemku zastihli. Policisté se případem začali zabývat a ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody, za který mu v případě uznání viny v pravomocném rozhodnutí může hrozit až dvouletý trest odnětí svobody,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Muž tak kvůli tomu, že za třešněmi vlezl na soukromý oplocený pozemek, může skončit i za mřížemi. Podobné riziko by hrozilo v případě, že by způsobená škoda přesáhla částku pět tisíc korun. A v ohrožení jsou samozřejmě i recidivisté, kteří byli v posledních třech letech za krádež soudně trestáni. Pak stačí i banální krádež a skončí na lavici obžalovaných.

Policisté v kraji ale přiznávají, že výše uvedený případ je výjimečný. Nesetkávají se s nimi často ani strážníci. „Za posledních několik let si nevzpomínám na jediný případ, kdy bychom byli voláni ke krádeži plodin ze zahrady,“ potvrdil zástupce velitele klatovské městské policie Luboš Hošek.

Ono se sice krade, ale zahrádkáři to takřka nikdy neoznamují. „Na to, že lidé orvou vše, na co dosáhnou od plotu, jsme si už zvykli. A když někdo přeskočí plot a ukradne mi dvě hlávky zelí, tak přece nebudu volat policii. Škoda je minimální a těžko budou brát otisky z vedlejší hlávky. To bychom museli zloděje chytit při činu,“ myslí si Jana Nová, která má zahradu na Plzni-jihu.