Za šílenou jízdu expolicistu nepotrestají. Byl nepříčetný

Dupl na plyn a více než stokilometrovou rychlostí se ze silnice vřítil do zahrady rodinného domu. Ač měl s sebou ve voze ženu a dvě děti, expolicista (49) vůbec nebrzdil a projel přes tři pozemky bez ohledu na ploty. Cestou naboural do dvou aut, motocyklu či sloupu, nic ho ale nezastavilo, nohu dál držel na plynu. Zastavil ho až náraz do domu.

Nehoda v Mochtíně. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Bylo zázrakem, že všichni přežili a nikdo ani neutrpěl závažné zranění. V běžném případě by šel řidič před soud, kde by mu hrozilo až 12 let kriminálu, ale znalci došli k závěru, že trpí duševní poruchou, a tak nebude potrestán. Hrůzostrašně vypadající nehoda se stala vloni v květnu v Mochtíně na Klatovsku. „Najednou nám proletělo zahradou auto. Zbořilo plot, na-bouralo pergolu, auto, těsně minulo ořešák. Zastavilo až o další dům,“ popsala Deníku na místě majitelka rodinného domu, která měla štěstí, že ji vůz nesmetl. Záhy se objevilo podezření, že nejde o klasickou nehodu, kdy řidič nezvládne ve vysoké rychlosti vůz. Případ si proto převzali od dopravky krajští kriminalisté. Ve věci byly zahájeny úkony pro podezření ze spáchání pokusu těžkého ublížení na zdraví. Zdroj obeznámený s vyšetřováním tehdy Deníku řekl, že expolicista z Klatovska měl zřejmě pocit, že je pronásledován. Vyhodil svůj i manželčin mobil a dupl na plyn. Zájem o solární panely roste i na Plzeňsku. Šetří peníze Policisté ve věci přibrali tři soudní znalce, jejichž posudky byly klíčové pro závěry vyšetřování.. Podle znalce z oboru dopravy narazil řidič do prvního plotu zhruba v rychlosti 112 km/h. Při demoliční jízdě přes tři pozemky vůbec nebrzdil, naopak se ještě snažil zrychlit, a to až do doby, než byl úplně zničen motor auta. Osádce tak reálně hrozila závažná zranění, dokonce i smrt. Expolicista se dopustil těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a poškození cizí věci. Před soud ale nepůjde. „Podle psychiatrického znaleckého posudku trpěl v době spáchání činu duševní poruchou. Nebyl schopen rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání a nebyl schopen své jednání ovládat,“ řekl Deníku další zdroj obeznámený s vyšetřováním. Dodal, že věc proto byla policií odložena. Muž se ale pravděpodobně bude muset podrobit léčení.

