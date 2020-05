Velmi mírný trest dostal u klatovského soudu Martin Bruml (27) z Přeštic, který srazil při couvání v Sušici tamní 73letou seniorku, jež na následky zranění zemřela v plzeňské nemocnici. Senát totiž došel k závěru, že na tragédii nese vinu i sama důchodkyně. Přecházela totiž při venčení psa mimo přechod a nedávala pozor na dění kolem sebe.

Neštěstí se stalo v srpnu 2018 v Sušici. „Jako každý den jsem tam vezl zásilky. Balíky jsem měl doručit do slepé ulice, 50 až 60 metrů od hlavní silnice. Protože mi situace nedovolila na dané místo zajet popředu, rozhodl jsem se tam zacouvat. Dal jsem blikačky, počkal, až přejedou auta, zatroubil a začal couvat. V pravém zrcátku jsem viděl, že tam nikdo není. Po několika metrech ale na mě lidé začali mávat a gestikulovat, a tak jsem zastavil a šel se podívat, co se děje,“ popsal soudu Bruml. Dodal, že našel pod autem ležet mezi nápravami zraněnou místní ženu. Byla letecky transportována do Plzně, kde o dva dny později zemřela.

K případu byl vypracován znalecký posudek z oboru dopravy. „Při zahájení couvání ženu spatřit nemohl. Při samotném couvání byla pro něj viditelná jen zhruba půl vteřiny, a to v pravém zpětném zrcátku. Díval-li se v tu chvíli do levého, nebo sledoval-li provoz, střetu zabránit nemohl,“ uvedl znalec, který upozornil, že žena přecházela mimo přechod pro chodce, ač byly do vzdálenosti 50 metrů hned tři.

Brumlova obhájkyně žádala zproštění obžaloby. Naopak státní zástupkyně trvala na tom, že se obžalovaný dopustil usmrcení na zdraví z nedbalosti. Porušil totiž důležitou povinnost. Při couvání si nezajistil způsobilou osobu, která by tragédii zabránila.

Senát v čele s Janem Kasalem se nakonec přiklonil na stranu obžaloby a Brumla uznal vinným. Uložil mu roční trest, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku. Musí také uhradit 192 tisíc korun zdravotní pojišťovně a dalších 1,2 milionu korun pozůstalým. „Po provedeném dokazování musel soud dospět k závěru o vině obžalovaného. Dospěl ale také k závěru o výrazném spoluzavinění poškozené,“ uvedl v odůvodnění soudce Kasal, který Brumlovi neuložil zákaz řízení. Vysvětlil to nejen výše uvedenými okolnostmi, ale i tím, že jde o řidiče z povolání, který musí živit rodinu. Rozsudek není pravomocný.