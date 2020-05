Podle Okresního soudu Plzeň-město se dopustila přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Potrestal ji za to podmínkou.

Podle obžaloby byla Romana F. oblečena do trička s nápisem Skrewdriver, co je název mezinárodně známé hudební neonacistické skupiny, kdy současně po celou dobu shromáždění měla na levém předloktí viditelnou tetováž, konkrétně nápisy „Blood“ a „Honour“, přičemž mezi oběma uvedenými slovy byl rovněž vytetován symbol Železného kříže, tedy vojenského vyznamenání z období nacistického Německa.

„Blood & Honour“ je název neonacistické organizace založené ve Velké Británii Ianem Stuartem Donaldsonem, který byl vůdčí postavou evropského neonacistického hnutí, překlad tohoto názvu z anglického do německého jazyka je „Blut und Ehre“, tedy v překladu do českého jazyka „Krev a čest“. To bylo heslo mládežnické nacistické organizace Hitlerjugend.

Plzeňský soud ve věci rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Žena u něj proto nebyla slyšena, nicméně již po zahájení trestního stíhání zveřejnila svoje stanovisko na facebooku hnutí Česká Plzeň, kde uvedla, že s usnesením policie nesouhlasí. „Lživé je tvrzení o tom, že jsem veřejně projevila sympatie, kdy toto tvrzení není naplněno konkrétními skutky. Neprojevovala jsem veřejně nic! … Lživé jsou údaje o významu tetování,“ napsala.

Soud ale došel k závěru, že se Romana F. přečinu dopustila. „Byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu 24 měsíců,“ uvedla mluvčí soudu Lucie Ženíšková s tím, že ženě byl zároveň na dva roky zakázán pobyt na území města Plzně a že státu propadlo tričko Skrewdriver. Verdikt je pravomocný, žena se proti němu neodvolala.

Podle informací Deníku to není první soudní trest pro tuto ženu, která má údajně na zádech vytetovanou říšskou orlici. Za hajlování dostala vloni na severu Čech také podmínku.