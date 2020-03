Za týrání manželky, z něhož byl obžalován, nebude Tunisan Mohamed H. (36) soudně trestán. Klatovský soud došel k názoru, že se nedopustil trestného činu, a případ předal příslušné radnici. Cizinci tak hrozí maximálně pokuta.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Dvojice je spolu už deset let. Seznámili se, když byla Jitka H. v Tunisku na dovolené. Po několika letech se vzali v Tunisku, začali spolu žít v Čechách a před čtyřmi lety se jim narodil syn. Jenže pak se pár začal hádat kvůli penězům, podle Jitky H. se muž uchýlil i k násilí. „Hádky končily tím, že byl agresivní, do všeho mlátil, rozbíjel věci. Šťouchal do mě, házel po mě pantofel, několikrát mě udeřil,“ uvedla mladá žena s tím, že vše vyvrcholilo vloni v červnu, kdy s ní udeřil o zeď a pak ji začal škrtit. Ona se zachránila útěkem. Telefonovala pak sestře, jež zalarmovala policisty.