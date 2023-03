Moiseiev, který si nechal překládat překvapivě do ruštiny a nikoli ukrajinštiny, soudu přiznal, že v České republice nemá žádné vazby. Přijel sem loni a vydělával si načerno na stavbách. Bydlel spolu s dalšími cizinci v hotelu v karlovarské Vřídelní ulici. To ale nemělo dlouhého trvání.

Loni 25. srpna dělali s partou v Mariánských Lázních. Jedním z pracantů byl Yaryk (21), který s Moiseievem bydlel na pokoji. Mladík se při práci opil a všem členům party zadělal na pořádný problém, museli ho před rozezleným mistrem schovat dokonce na půdě. Po návratu do Varů se na hotelu oba muži dostali do konfliktu. Moiseiev policistům později řekl, že s Yarykem byly problémy častěji. Prý pil a poté byl agresivní a také hrál automaty, i tak ho ale měl rád jako syna. V osudný večer připravoval pro oba večeři, a měl proto v ruce kuchyňský nůž. „Postupoval na mě, já tím nožem máchnul. Ani jsem necítil, že jsem ho bodnul. Pak jsem ale viděl, že má tričko promočené krví,“ popsal Moiseiev policistům s tím, že pak zpanikařil. Vyhodil nůž z okna, sebral své věci a utekl ven, kde se až do zadržení schovával v křoví.

„Z místa odešel. Nezajímal se o zdravotní stav poškozeného, který zraněním podlehl. Bezprostřední příčinou smrti bylo vykrvácení,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Jakub Kubias.

Obžalovaný u soudu ale tvrdil, že vše bylo jinak, než popsal policistům, prý jim neřekl pravdu. „Já jsem ho nebodl,“ tvrdil opakovaně s tím, že Yaryk ho chytil za ostří nože, který držel v ruce, a ublížil si sám. Dokonce to předvedl. Trval také na tom, že vypil jen dvě piva a trošku vína, ač ještě několik hodin po činu nadýchal 1,6 promile.

Hrůza o Velikonocích. Školačku surově znásilnil vlastní táta

Senát v čele se soudcem Janem Hostašem po několika líčeních a výsleších svědků došel k závěru, že je Mojsejev vinen. „Obžalovanému byl za zločin vraždy uložen trest odnětí svobody v trvání 10 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a trest vyhoštění z území České republiky ve výměře 10 let,“ informovala mluvčí soudu Jana Rubášová. Verdikt není pravomocný, obžalovaný na místě podal odvolání a státní zástupce si ponechal lhůtu.