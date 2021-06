Vinen! Klatovský soud potrestal Václava Krbce (87) z Klatov, který podle obžaloby zavinil v srpnu 2019 tragickou nehodu u Lomce na Klatovsku, při níž zahynuli dva lidé. Za usmrcení z nedbalosti má podmínku.

Obžalovaný Václav Krbec (vpravo) s advokátem u klatovského soudu. | Foto: Deník / Milan Kilián

Senior řídil VW Polo, s nímž podle obžaloby nedal na křižovatce přednost Hondě Civic, jedoucí po hlavní silnici. Vozy se střetly, honda se dostala do smyku a vjela do protisměru, kde do ní narazila Dacia Logan, v níž cestovali manželé z Plzně. Ti utrpěli zhmoždění hrudníku a další zranění, mnohem hůře ale dopadl mladý pár v hondě. Šestadvacetiletá žena zemřela na místě, její stejně starý partner podlehl po několika hodinách vážným zraněním v nemocnici.