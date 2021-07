„Obžalovaný měl opakovaně slovně napadat osoby nacházející se v blízkosti provozovny bistra a rovněž fyzicky napadnout pracovníka bistra, kdy jej měl natlačit na pracovní desku, která se nacházela v bezprostřední blízkosti zapnuté fritézy a plynového grilu,“ uvedla mluvčí soudu Jana Durná.

K prodejně kebabu dojel obžalovaný autem. Podle svědků z něj byl cítit alkohol a pohyboval se, jakoby požil drogy. „Zaparkoval tak, že zablokoval ulici. Když si jedna ze svědkyň začala fotit jeho SPZ, začal na ni křičet a hrubě jí vyhrožoval, že jestli ho udá, prodejnu zapálí a všichni tam shoří,“ uvedla státní zástupkyně. Řádění pokračovalo u Libenského před domem, kde se zuřivec dostal do sporu se sousedem a jeho kamarádem a nejméně dvakrát před nimi máchl nastartovanou motorovou pilou.

Obžalovaný s obviněním nesouhlasí. „Kuchař v kebabu byl drzý. Chtěl jsem mu naznačit, aby do mě pořád nešil, tak jsem ho trochu chytil pod krkem. Na fritézu jsem ho natlačit nechtěl," řekl Libenský. „Můj soused je konfliktní člověk, konflikt vyvolal on s jeho kamarádem,“ uvedl dále obžalovaný. Za zločin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví mu hrozí až deset let za mřížemi. Státní zástupkyně v obžalobě navrhla v případě uznání viny uložit obžalovanému úhrnný trest odnětí svobody v délce 6,5 let se zařazením do věznice s ostrahou. Soud bude pokračovat na konci července výslechem svědků.