„Už jsem spal, když jsem cítil, že mi někdo sahá na pindíka. Vzbudilo mě to. Byl to strejda. Nelíbilo se mi to. Řekl jsem mu asi třikrát, ať toho nechá, že je to můj pindík, ale on na mě pořád sahal a říkal, že může,“ popsal při výslechu, který byl v soudní síni přehráván, desetiletý kluk. Dodal, že tímto způsobem ho Jaroslav J. zneužil asi pětkrát. Jak uvedl v obžalobě státní zástupce Martin Rykl, nebyl sám. Jaroslav J. měl zneužít celkem šest chlapců ve věku sedm až dvanáct let. Všem měl zakázat o tom cokoli říct.