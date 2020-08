Vladař, který byl v minulosti už pětkrát soudně trestán, si na majitele autodopravy počíhal letos 29. ledna ráno u nedaleké benzinky, kde vypil dvě piva. Když Žabka přijel na dvůr firmy a vystoupil z auta, zezadu na něj zaútočil. Zasadil mu čtyři rány velkým kuchyňským nožem, který přinesl s sebou. „Viděl jsem Vladaře, jak k šéfovi přiběhl a zezadu ho začal bouchat do zad. Ihned jsem vyběhl, dal Vladařovi hlavičku a strhl ho na zem,“ popsal se slzami v očích jeden ze zaměstnanců. Další z pracovníků firmy doplnil, že Vladař po útoku zahodil nůž a sliboval, že neuteče. „Panu Žabkovi teklo hodně krve. Vyndal jsem obvazy z lékárničky a snažil se přitlačit na rány na zádech. Pak jsme čekali na záchranku,“ popsal další zaměstnanec. I když na místo přiletěl i záchranářský vrtulník, oblíbeného podnikatele se zachránit nepodařilo, na místě vykrvácel. Přitom nechybělo mnoho a mohl žít. Podle znaleckého posudku by totiž první tři rány s největší pravděpodobností přežil, smrtelná byla až ta čtvrtá, poslední.

Vladař u soudu přiznal, že ho vedla msta. Řekl, že byl zoufalý poté, co byl coby řidič propuštěn, neboť vlastní vinou přišel v Itálii o řidičský průkaz. I když mohl být vyhozen na hodinu, vyšla mu firma vstříc a podepsala s ním dohodu, aby snáze našel novou práci. I tak se mu to ale dle jeho slov nedařilo, všude ho odmítali. „Když jsem volal do jedné z klatovských autodoprav, řekli mi, že o mě nestojí, že mluvili s panem Žabkou. Byl jsem na něj naštvaný,“ tvrdil Vladař. Dodal, že nevěděl, kudy kam. Hodně pil a uvažoval, že se šéfovi natruc oběsí v přívěsu. To jeden ze zaměstnanců potvrdil. V osudný den vzal nůž a vydal se do firmy. Ještě předtím hodil sousedům do schránky dopis, v němž se s nimi loučil a vyzval je, ať si vezmou jeho věci. „Chtěl jsem se zabít před ním. Proč jsem nakonec nezabil sebe, ale jeho? To vysvětlit nedokáži,“ tvrdil vrah, který celé líčení hleděl do země a promluvil jen výjimečně. Pouze na začátku vulgárně křičel na novináře.

Státní zástupce pro něj navrhl trest ve výši 14 až 15 let, zmocněnec rodiny žádal trest vyšší, při horní hranici, která je 20 let. Vladařův obhájce poukázal na to, že byl ve velmi složité situaci, a že podle znalkyň je obstojná naděje, že se napraví.

Soud Vladaře odsoudil k 16 letům ve věznici se zvýšenou ostrahou. Uložil mu také povinnost uhradit částku 400 tisíc korun, které ministerstvo spravedlnosti vyplatilo manželce a malému synovi zavražděného coby nemajetkovou újmu. „Neshledali jsme žádnou polehčující okolnost. Přitěžuje mu, že jednal ze msty a že následek jeho jednání zasáhl sedm pozůstalých včetně tříletého syna,“ uvedl v odůvodnění verdiktu předseda senátu Jan Hostaš. Rozsudek není pravomocný. Vladaře podle jeho advokáta výše trestu zaskočila, a tak zvažuje odvolání. Pozůstalí by si naopak dle informací Deníku přáli trest vyšší.