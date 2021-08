„Od komisaře převzali usnesení o zahájení trestního stíhání šestačtyřicetiletý, devětadvacetiletý a dvacetiletý muž z Horažďovicka, kteří byli obviněni ze spáchání přečinů nebezpečné vyhrožování, výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovské policie.

Vše se odehrálo v noci z 20. na 21. června v horažďovickém kempu. Začalo to tím, že trojice mužů, kteří jsou z jedné rodiny, popíjela u stánku. Když šla kolem nich mladá žena, dělali na ni sexistické posunky a pokřikovali na ni. Zastal se jí její přítel, který se s trojicí dostal do konfliktu. Vše se nakonec uklidnilo a muži odešli. Ovšem nikoli nadobro, šli si jen pro mačetu a dvojici napadli. Žena se zachránila útěkem, ale jejímu partnerovi vyhrožovali podříznutím a chtěli, aby dal ruku na zábradlí. Měl strach, že mu ji useknou. To se naštěstí nestalo, ale utrpěl řadu sečných zranění v horní polovině těla včetně hlavy. „Na místo byla přivolána hlídka policistů, kteří poté útočníky vypátrali v místě obydlí,“ řekla Ladmanová. „Muž byl převezen na chirurgii do nemocnice v Sušici,“ doplnila krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová.

Agresoři, z nichž dva už měli v minulosti problémy se zákonem, se podle informací Deníku k útoku nechtějí znát. V případě prokázání viny jim hrozí až tři roky vězení.