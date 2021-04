„Byl jsem zbit, hrozilo mi ochrnutí. Snažil jsem se zachránit si život a vypovídal tak, jak chtěli policisté,“ tvrdil u soudu stále dokola Tolar, který mimo jiné vnikl vloni v Plzni na křižovatce do Fordu Focus stojícího na červenou, vyhodil z něj řidičku i s dítětem a ujel. Podobně se zmocnil auta i v dalším případě. Soud ale na jeho nářky nedal a jeho odvolání zamítl. Za mřížemi tak stráví sedm let.

Po posledním propuštění sekal Tolar, který žil částečně jako bezdomovec, latinu asi jen půl roku. V únoru 2020 rozbil pákovými kleštěmi auto svému příbuznému a ještě týž den se zmocnil cizího auta. V Příchovicích usedl do Nissanu Micra, za jehož volantem seděl 19letý mladík. „Nakázal mi, ať jedu, nebo že mě odpráskne. V Borovech jsem řekl, že potřebuji na toaletu, a utekl jsem,“ řekl svědek s tím, že agresor na něj křičel, ať se vrátí, nebo že mu ustřelí hlavu. Tolar mu s autem ujel, později ho odstavil.

O dva týdny později se mu zachtělo dalšího auta, ač v něm byla řidička. „Když jsem na Klatovské třídě v Plzni zastavila na semaforech, otevřel dveře u spolujezdce a chtěl svézt. Já to opakovaně odmítla. On si sedl vedle mě a řekl, ať vypadnu i s malou. Té je sedm a seděla vzadu. V tu dobu už brečela. Já vyndala klíče ze zapalování, on ale řekl „ty mi dej“ a vytrhl mi je z ruky,“ popsala žena u soudu. Dodala, že oběhla auto a vyndala dítě. Řekla, že z recidivisty měla veliký strach a že její dcera se dodnes bojí, když potkají cizího muže.

Tolar při úniku před policií dojel do Oplotu, kde vůz odstavil a odcizil další auto. Šlo o VW Golf, jehož majitel se od něho na chvíli vzdálil. Zločinec, kterého v tu dobu už pronásledovali policisté, prchal přes jižní Plzeňsko a Klatovsko. Nakonec dojel do Kokořova u Žinkov, kde chtěl po místním 53letém muži, aby mu vydal telefon. To dotyčný odmítl, Tolar mu ho ale vzal. Krátce poté už recidivistu zadrželi policisté ze zásahové jednotky.

Podle soudní znalkyně z oboru psychiatrie je Tolar disociální osobnost, která není schopna se poučit ze svých činů a proto hrozí opakovaná trestné činnosti. I k tomu přihlédl Okresní soud Plzeň-město, jenž mu za loupež a další trestné činy uložil sedmiletý nepodmíněný trest, ale Tolar se odvolal, a tak případ doputoval ke KS Plzeň. Tam Tolar dostál své pověsti notorického stěžovatele. Stejně jako u okresního soudu stále dokola opakoval, že byl zbit policisty, kteří po něm šlapali, že ho zbila vězeňská služba, jiní vězni… Právě strach před policií, s níž má špatné zkušenosti, ho prý přiměl k tomu, aby před ní utíkal. „Nic jsem neudělal. Přesto mě rozkopali. Jsem oběť trestných činů, budu žádat odškodné, chci bolestné,“ řekl soudu Tolar, který přišel s igelitkou plnou stížností, které rozesílá na všechna možná místa, a různých podání, měl s sebou i trestní předpisy, Listinu základních práv a svobod a další materiály.

Soud ale jeho odvolání zamítl. „Trest je adekvátní, na rozsudku jsme neměli důvod nic měnit,“ uvedl předseda senátu Pavel Fait.