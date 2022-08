„Vloni 11. července v nočních hodinách v okrese Sokolov měla obžalovaná v koupelně bytu do vany napuštěné vodou porodit životaschopného novorozence a v úmyslu jej usmrtit ho ponechat pod vodní hladinou, čímž mu měla znemožnit dýchání, dokud nepřestal jevit známky života,“ informovala Deník mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Dodala, že poté, co měla novorozené dítě takto usmrtit, měla žena teprve zavolat pomoc svého druha a předstírat, že se dítě již narodilo mrtvé.

Pět zraněných po střetu osobního auta s nákladním, silnice I/20 uzavřena

Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby byl v případě uznání viny obžalované, která je nyní na svobodě, uložen trest odnětí svobody v trvání 17 let. To je o dva roky více, než před měsícem dostala u stejného soudu po vleklých soudních peripetiích Slovenka Jana F. za vraždu svého čerstvě narozeného syna, jehož porodila v koupelně v Plzni, a o rok více, než v dubnu dostala šestinásobná matka Světlana P. Žena z Lotyšska předloni v Karlových Varech udusila a hodila do křoví čerstvě narozenou dcerku.