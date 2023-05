Hádka partnerů v podkrovním bytě na Karlovarské ulici v Plzni přerostla do fyzického napadání a zoufalá 29letá žena se rozhodla proto utéci. Zamčenými dveřmi to nešlo, tak vylezla na střechu. Jenže se zřítila dolů a pád nepřežila. Policie nyní došla k závěru, že její druh nese na tragédii vinu.

Policie ČR - ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání devětatřicetiletého muže, kterého obvinili ze zločinu omezování osobní svobody,“ potvrdila policejní mluvčí Dagmar Brožová. V případě odsouzení může jít dotyčný za mříže až na deset let.

Tragédie se stala 22. října loňského roku okolo třetí hodiny ráno. „Muž po předchozí slovní rozepři se ženou zamkl vstupní dveře do bytu s úmyslem zabránit jí v odchodu, ačkoliv mu dala jasně najevo, že chce z bytu odejít. Klíče schoval a bránil její svobodné vůli odejít. Přitom docházelo ke vzájemnému fyzickému napadání,“ uvedla Brožová s tím, že žena si pak několikrát stoupla na pohovku, otevřela střešní okno a chtěla jím vylézt ven na střechu bytového domu. V jednom případě ji chytil v polovině těla a stáhl zpět do interiéru, ve druhém se mu to již nepovedlo, když chytil ženu za kotník, ale ona se mu vysmekla a vylezla na střechu.

Jenže se na sedlové střeše neudržela a zřítila se z osmimetrové výšky na zem. „Byl nám hlášen nález ženy v bezvědomí ležící ve vnitrobloku. V kritickém stavu byla na plicní ventilaci transportována na akutní příjem Fakultní nemocnice na Lochotíně,“ uvedla krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Snaha lékařů ale byla marná, žena zraněním v nemocnici podlehla.

Matku bez lítosti ubodal, na svobodu si může nechat zajít chuť

„Obviněný je stíhaný na svobodě. Za to, že svým jednáním způsobil smrt, mu hrozí trest odnětí svobody na tři roky až deset let,“ uzavřela Brožová.