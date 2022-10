Vše se odehrálo vloni v létě, kdy se na Plzeňsku konala velká rumunská svatba. Obřad se uskutečnil na plzeňské radnici a pak se ženich Claudius Nicusor F. s manželkou a dalšími svatebčany přesunul do Mokroušů na jihu Plzeňska. Všichni se dobře bavili, ale o půlnoci na místo dorazili bratři Sasa Iasmin (31) a Iugoslav Zoran (27) Marcuovi, výrazně posilnění whisky. A hned byl oheň na střeše. „Sasa Iasmin nejprve ženicha udeřil pěstí s nasazenou železnou rozetou do hrudníku, následkem čehož poškozený upadl na zem, poté se k němu přidal i Iugoslav Zoran a společně opakovaně kopali poškozeného do oblasti hlavy a opakovaně jej udeřili pěstí do obličeje,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Taťána Ulčová. Dodala, že sourozenci tak ženichovi způsobili tříštivou zlomeninu nosních kůstek s následnou nutností repozice, oboustrannou zlomeninu čelistních dutin, zlomeninu spodiny pravé očnice a další zranění, mimo jiné přišel o čtyři zuby. Podle soudního znalce bylo poranění ženicha vážné, šlo o těžkou újmu na zdraví. Dodal, že při silných kopech do hlavy mohlo dojít i ke zlomenině lebky či vnitrolebnímu poranění a že mohl být muž dokonce ohrožen na životě.