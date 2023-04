Zmlácení miminka ve feťáckém doupěti zůstane bez trestu

Za surové zmlácení šestitýdenního chlapečka ve feťáckém doupěti na Plzeňsku nebude nikdo potrestán. Před Krajským soudem v Plzni sice stanul coby obžalovaný přítel rodičů miminka, který ho v osudnou dobu hlídal, ale podle senátu není jisté, že to byl právě on, kdo miminku způsobil krvácení do mozku a další zranění, jež ho mohla ohrozit na životě.

Do soudní síně přišel mladý muž, obžalovaný ze zbití miminka na Plzeňsku, v poutech. Zpět už šel bez nich. | Video: Deník/Milan Kilián