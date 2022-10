Muž byl na deset dní vykázán z domova a policie ho začala prošetřovat mimo jiné pro podezření ze znásilnění, za což by mu hrozilo až deset let vězení. Jenže žena se později přiznala, že si vše vymyslela. Teď za to byla potrestána. Za křivé obvinění dostala u klatovského okresního soudu podmínku.

Žena podle informací Deníku letos v červenci na policii vypověděla, že už několik let žije se svými dvěma dětmi a s druhem na Sušicku. Vztah se podle ní stále horšil a vše vyvrcholilo znásilněním. „Uvedla, že ze strany přítele byla ve společném bydlišti za použití násilí a jejího výslovného nesouhlasu donucena k pohlavnímu styku. Dále tvrdila, že ji muž zhruba po dobu jednoho roku opakovaně slovně napadal, neboť je chorobně žárlivý, kontroloval jí telefon, zakazoval jí stýkat se s kamarádkami, ponižoval ji, vyhazoval i s dětmi z bytu, a dokonce podle ní nechtěl, aby chodila do práce a ona tak na něm byla finančně závislá,“ řekl Deníku informovaný zdroj.

Krádeže, mlácení ochranky. Postrach supermarketů poslal soud za mříže

Muž ale od počátku tvrdil, že si žena vše vymyslela, neboť s ní už nechce žít a dal jí termín, do kterého se musí vystěhovat. Odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí a odmítl i to, že by trpěla nouzí. Dodal, že skutečně od něj několikrát odešla, ale vždy se vrátila.

Následné šetření ukázalo, že si Julie S. vše vymyslela, což při opětovném výslechu na policii přiznala. Řekla, že ho lživě osočila, neboť na něj byla naštvaná.

Karta se tak obrátila. Zatímco případ jejího partnera policie odložila, neboť se žádný trestný čin nestal, Julie S. byla obviněna z křivého obvinění. Nyní se případem zabýval klatovský okresní soud. Protože partnera lživě obvinila v úmyslu přivodit jeho trestní stíhání, hrozily jí až tři roky vězení. Vyvázla ale s mírným trestem. „Doznala se, činu litovala. Byl jí uložen trest v trvání dvou měsíců, který byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvanácti měsíců,“ řekl Deníku soudce Petr Sperk. Ve věci rozhodl trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Protože si Julie S. ani státní zastupitelství nepodali odpor, je verdikt pravomocný.

Pes mrtvé ženy strávil týden zavřený na balkoně. Zachránila ho všímavost