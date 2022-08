Policisté zareagovali rychle a jejího o šest let staršího druha z bytu na Sušicku, kde společně žili, vykázali. A věc začali prověřovat pro podezření ze znásilnění a týrání osoby žijící ve společném obydlí. Za to by muž mohl jít až na deset let za mříže. Jenže neskončí ani před soudem. Žena se totiž nyní přiznala, že si vše vymyslela. Na lavici obžalovaných tak usedne ona.

Žena podle informací Deníku na policii vypověděla, že už několik let společně žije se svými dvěma dětmi a s druhem na Sušicku. Idylka podle ní postupně dostala trhliny a z partnera se stal chorobný žárlivec. Urážel ji, ponižoval, nedával jí peníze a ona pak neměla ani na jídlo pro děti. Několikrát od něj odešla, ale on ji podle jejích slov vždy přemluvil, aby se vrátila. Nic se ale nezlepšilo. Vše mělo vyvrcholit tím, že ji přes její aktivní obranu znásilnil.

Policie rok prověřovala machinace advokáta s penězi, případ nyní odložila

Muž ale při výslechu nabídl úplně jinou verzi. Prohlásil, že si vše vymyslela, neboť s ní už nechce žít a dal jí termín, do kterého se musí vystěhovat. Odmítl, že by se dopustil jakéhokoli sexuálního násilí a odmítl i to, že by trpěla nouzí. Pravidelně jí totiž dával peníze, a to dost. Dodal, že skutečně od něj několikrát odešla, ale vždy se s prosíkem vrátila.

Další dny ukázaly, že pravda byla na straně muže. Žena totiž po dvou týdnech sama přišla na policii a přiznala se, že si vše vymyslela, protože na druha byla naštvaná. Teď bude za svoji lež pykat. „Bude stíhána pro trestný čin křivého obvinění. V případě, že by se prokázal úmysl přivodit jeho trestní stíhání, hrozilo by jí odnětí svobody až na tři léta. Pokud se úmysl neprokáže, pak až na dvě léta,“ řekla na dotaz Deníku klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová.