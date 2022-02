"Jestli by měl Filip Pešán pokračovat u týmu? Je deset minut po zápase. Až se vrátíme domů, uděláme si výstup z celého turnaje. I tahle otázka padne," řekl Nedvěd novinářům po porážce 2:4, která pro český tým znamenala konec na pekingském turnaji. "Absolutně s tím nemám problém. Určitě. I to se bude řešit, protože nemůžeme takhle jezdit do nekonečna beze změn," uvedl na dotaz ke své zodpovědnosti.

Vedení svazu pro aktuální sezonu změnilo systém řízení reprezentace, za kterou převzal kompletní odpovědnost generální manažer. Oficiálně tak Nedvěd zodpovídá za složení trenérského týmu i nominace na jednotlivé akce. "Já vím, že je to něco nového. Ale já v tom nevidím problém. To není tak, že já napíšu 25 jmen na papír a dám to trenérům na stůl a jdeme hrát… Takhle to nefunguje," podotkl.

Pešán o svém o konci mluvit nechtěl. Nemám připravenou řeč, řekl po vyřazení

Na turnaje včetně olympijských her podle jeho slov s ním tvořili nominace všichni trenéři včetně tří Pešánových asistentů. "Nedokážu si představit, že by někdo chtěl hráče, na kterém se neshodneme. To nedává smysl. Za sestavu jsem zodpovědný já. A my všichni jsme zodpovědní za výsledek. Nevidím rozdíl, jestli nesu větší zodpovědnost já nebo Filip," uvedl Nedvěd. A stejně jako hráči i Pešán několikrát zopakoval, že konečný výsledek je pro něj zklamání.

Mezi velmoci už nepatříme

S Pešánem se shodl i na hodnocení českého hokeje, který podle něj už nepatří k absolutní světové špičce. "Není to náhoda, že jsme tak dlouho bez medaile. Můžeme se bavit o náhodě a nějakém štěstíčku, možná jedno dvě mistrovství světa, ale ne deset let. Mezi velmoci už nepatříme," podotkl Nedvěd.

Přesto by podle něj český tým na medaile měl dokázat dosáhnout. "Dokázali to Němci i Švýcaři, kteří už patří delší dobu mezi špičku. Musíme se zase naučit medaile vozit. Nezvládáme důležité zápasy. Odehráli jsme dva vynikající zápasy ve skupině, ale dnes byl soupeř lepší. Je to o gólech, tam nás soupeř vyučil v efektivitě. Na takovém turnaji bruslíte na tenkém ledě," uvedl Nedvěd.

Vtípky i kritika. Češi řeší olympijskou blamáž, z Pešána je muž na odstřel

Důvody, proč Češi v posledních letech klíčové zápasy nezvládají, nezná. "Hrozně rád bych to věděl. Rozebíráme to zleva, zprava. Přijde den D a přijde neúspěch, už je to pravidlem," řekl Nedvěd. Na olympijských hrách získala hokejová reprezentace naposledy medaili v Turíně 2006, a to bronz. Na mistrovství světa byla třetí v roce 2012.