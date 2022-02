V úterý se jí povedla náročná kombinace trojitého lutzu s trojitým toeloopem bez sebemenšího zaváhání a získala 64,31 bodu, čímž si vylepšila maximum o více než tři body. Pěkný předčasný dárek k sobotním 26. narozeninám.

Za techniku měla devátou nejvyšší známku večera a byla šestou Evropankou v krátkém programu. "Je to úžasné. Doufala jsem, že bych v této sezoně mohla překonat 60 bodů, a dokázala jsem to dvakrát a ještě na olympiádě," radovala se. "Vůbec jsem nebyla nervózní. Poprvé v životě jsem si řekla: \'Prostě to udělej. Je to jednoduché, víš, jak to udělat, tak to můžeš jen udělat.\' Bylo to pro mě jednoduché," pochvalovala si.

Na těchto olympijských hrách tak zatím výrazně předčila svého úspěšnějšího staršího bratra Michala, který po 25. místě v krátkém programu do volných jízd při olympijském loučení nepostoupil. Jako čtyřnásobný olympionik se jí snažil pomoci svými zkušenostmi.

"Nejdůležitější rada byla, abych si to užila a udělala to jako v týmové soutěži nebo ještě lépe. A to jsem udělala," vyprávěla česká krasobruslařka.

Dosud byla na mistrovství světa nejlépe osmnáctá v letech 2014 a 2018, nicméně to šlo o poolympijské šampionáty, kde bývá slabší konkurence.

Valijevová neřekla ani slov

Ovšem ještě jeden komentář. Pochopitelně se musí týkat aféry kolem vedoucí Valijevové. Březinová to radši nechtěla obšírně komentovat, její názor ale asi odtušíte… "Nemám k tomu co říci. Jsem jenom ráda, že nechali postoupit o jednu závodnici navíc," poznamenala.

Patnáctiletá Valijevová, která dostala povolení závodit v pondělí od sportovní arbitráže CAS, čelí mimořádně psychicky náročné situaci a na jejím výkonu to bylo znát. Pryč byla suverenita a lehkost, která ji zdobila ještě na lednovém mistrovství Evropy. Udělala velkou chybu u trojitého axelu a vydřela kombinaci trojitého lutzu s trojitým toeloopem. Bezprostředně po skončení krátkého programu měla slzy na krajíčku.

Za vlastním osobním rekordem zaostala o osm bodů, ale i známka 82,16 bodu jí stačila na vedení v soutěži, ze které možná bude nakonec diskvalifikována. Po krátkém programu svou situaci nekomentovala. Mixzónou prošla beze slova.

Bezchybný výkon ze skupiny trenérky Eteri Tutberidzeové, jejíž dospělé členy vyšetřovatelé prověřují kvůli kauze Valijevové, předvedla jen úřadující mistryně světa Anna Ščerbakovová. Ta se nepokouší o trojitý axel a je průběžně druhá se ztrátou necelých dvou bodů na Valijevovou. Ruský trojblok rozbila Japonka Kaori Sakamotová, která se na šestnáct setin přiblížila osmdesátibodové hranici a zaostává za Ščerbakovovou o 36 setin. Průběžně čtvrtá Alexandra Trusovová na ni po pádu při trojitém axelu ztrácí více než pět bodů, ale má připravenou výrazně obtížnější volnou jízdu s mnoha čtvernými skoky.

Soutěž žen vyvrcholí ve čtvrtek od 11:00 SEČ a Březinová nastoupí jako první ve druhé nejsilnější rozjížďce.