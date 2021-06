Tropické počasí v Čechách přeruší v neděli bouřky. Mohou padat i kroupy

ČTK





Od nedělního večera mohou do Čech dorazit silné bouřky, které bude provázat nárazový vítr, kroupy a přívalové srážky. Výstraha meteorologů platí pro české kraje zatím do pondělního rána. Vyplývá to i informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta