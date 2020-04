Česko eviduje 3858 nakažených. Babiš chce nouzový stav jen do konce dubna

S nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, v Česku zemřelo 44 lidí. Proti ranním údajům je to o čtyři více. Zvýšil se i počet uzdravených, proti ránu o šest na 67 pacientů. Případů nákazy koronavirem je 3858. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že vláda přistoupí na návrh opozice, aby byl nouzový stav prodloužen pouze do konce dubna, ačkoliv vláda schválila prodloužení stavu o 30 dní, tedy do 11. května.

Odběrové místo na Covid-19 pro indikované pacienty na parkovišti u Nemocnice Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot