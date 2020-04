Koronavirem se v České republice nakazilo již 3589 lidí. Z nemoci covid-19 se dosud v Česku uzdravilo 61 pacientů, naopak 39 lidí postižených koronavirem zemřelo. Nový šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček ve středu uvedl, že hodlá prodloužit nouzový stav o 30 dní. Na ekonomickou situaci v souvislosti s koronavirem reaguje také Česká národní banka, která zmírnila podmínky pro získání hypoték.

Laboratoře Státního veterinárního ústavu Jihlava, ve kterých testují vzorky s podezřením na Covid-19. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

V Česku se podle údajů hygienických stanic nakazilo 83 procent nemocných, zbytek v zahraničí, zejména v Rakousku a Itálii. Většinu nakažených stále tvoří muži, ale jejich podíl se snížil. Nejvíce lidí s nemocí COVID-19 je ve věku mezi 45 a 54 lety, téměř pětina. Na děti do 14 let připadá zhruba 5,5 procenta. Seniorů nad 65 let, kteří jsou považováni za koronavirem nejvíce ohroženou skupinu, je mezi nemocnými téměř 17 procent.