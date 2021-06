Začalo astronomické léto. Dnešní den bude nejdelší a noc nejkratší v roce

ČTK





Dnes začíná astronomické léto. Nastalo v 05:32, kdy Slunce vstoupilo do znamení Raka a na severní polokouli nastal letní slunovrat. Na své pomyslné dráze tak Slunce dospělo do nejsevernějšího bodu a začne se vracet k rovníku. Noc tedy bude nejkratší v roce a den nejdelší. Po dnešku se bude den zkracovat až do zimního slunovratu.

Letní počasí, slunečnice - ilustrační foto | Foto: ČTK