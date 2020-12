Průměrná hrubá mzda dosáhla ve třetím čtvrtletí letošního roku výše 35 402 korun, což je o 1716 korun, tedy o 5,1 procenta více než ve stejném období loňského roku. Uvedl to Český statistický úřad (ČSÚ).

Podstatné však je to, že se po propadu ve druhém čtvrtletí nezvýšila pouze číselná výše výdělků, ale i jejich reálná hodnota, tedy to, co si za ně lidé koupí. Byť jen mírně.

„Vzhledem ke svižné české inflaci musí ovšem krotit nadšení, jelikož reálně si za výplatu mohou dovolit ‚jen‘ o 1,7 procenta více nežli před rokem,“ konstatuje analytik Raiffeisenbank Vít Hradil.

Bez práce

Ne u všech se ovšem jedná o radostná čísla. Výrazně se na tom podílel počet lidí, kteří přišli o práci.

„Počet zaměstnanců se meziročně snížil o 125 tisíc,“ uvádí Dalibor Holý z Českého statistického úřadu. Patnáctiprocentní pokles statistici zaznamenali v ubytování, stravování a pohostinství. Část zaměstnanců přešla do nezaměstnanosti, další zůstali přinejmenším dočasně ekonomicky neaktivní, protože si nehledali zaměstnání.

Zdroj: DeníkPodle Hradila nejčastěji kvůli koronaviru o práci pravděpodobně přicházeli pracovníci s nižšími mzdami, což ve zbytku populace mechanicky zvyšovalo průměrné mzdy.

Pokud jde o výši průměrné mzdy v jednotlivých krajích, nejlépe je na tom se 43 tisíci hlavní město, za ním se pohybují Středočeský a Plzeňský kraj.

Naopak nejhůře jsou na tom Karlovarský a Zlínský kraj, kde průměrné výdělky oscilují kolem 31,5 tisíce korun.

Z oborů byl nejvyšší nárůst především ve zdravotnictví, naopak podprůměrný byl ve zpracovatelském průmyslu, dopravě či pohostinství. Ne všichni samozřejmě na průměrnou mzdu dosáhnou, celorepublikově se odhaduje, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají příjmy nižší.

Nejistá budoucnost

A jak se bude situace kolem mezd vyvíjí na konci roku? „V posledním kvartálu roku tempo růstu mezd opět klesne, ale zřejmě ne tak výrazně, jako ve druhém čtvrtletí,“míní Petr Sobíšek z UniCredit Bank.

„Po slušném prvním kvartálu, příšerném druhém a nadějném třetím, bude ten poslední pravděpodobně opět z těch slabších,“ míní i Hradil. Celkově by tak mohla podle některých analytiků reálná mzda celoročně klesnout.