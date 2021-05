Od pondělí se ale podle Arenbergera určitě otevřou služby ve formě jeden zákazník na jednoho provozovatele s testováním. U škol se bude postupovat dál po krajích.

"Služby budou celorepublikové, ale pokud budou v té době incidence 100 na sto tisíc obyvatel, tak bychom mohli otevřít i zbytek obchodů, což je nějakých 24 procent prodejní plochy," uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Dnes se podle něj pravidla nastaví, ve čtvrtek je na dalším jednání vláda potvrdí. Nyní je v ČR 163 nakažených za sedm dní na sto tisíc obyvatel.

Ve službách bude povinnost předložit negativní test. PCR test, za který si samoplátce zaplatí zhruba 1500 korun, bude platit sedm dní. Antigenní test z odběrového centra, který je hrazený jedou za tři dny z veřejného zdravotního pojištění, bude mít třídenní platnost.

Jen výjimečně bude podle ministra možné absolvovat samotest přímo v dané provozovně služeb. "Jenom v extrémně vzácných situacích, kdy se jedná třeba o starší lidi, kteří bydlí vedle té provozovny a mají do (testovacího) centra daleko a nemohou se tam dostat, tak výjimečně bychom byli schopni povolit i jednorázové otestování personálem," vysvětlil.

Negativní test, nebo očkování

Již dříve ministři mluvili o tom, že alternativou testu bude očkování nebo nákaza v posledních 90 dnech. Zatím ji ale lidé nemají jak prokazovat. Ministerstvo spolu s Národní agenturou pro komunikační a informační technologie (NAKIT) připravuje mobilní aplikaci, podobnou chystá i Hospodářská komora.

Z krajů se podle ministra k potřebnému výskytu nákazy blíží Středočeský kraj a Praha a jeden kraj na východě republiky, který ale nechtěl Arenberger specifikovat. Podle dat o nákazách má Pardubický kraj sedmidenní incidenci zhruba 161 případů na sto tisíc obyvatel a Jihomoravský asi 174 případů.

"Pokud by v nějakém kraji byl konkrétní okres nebo jeden klastr, který by to tomu příslušnému kraji kazil, tak se pokusíme ho velmi důkladně identifikovat a zjistit, kde tam ten problém je a ten eliminovat, abychom dostali průměrné incidence co nejreprezentativněji," dodal Arenberger. Podle něj se bude přistupovat individuálně.

Svaz obchodu: Neférová hra ministra

To, jak si ministr zdravotnictví hraje s termínem otevření obchodů, je podle jejich svazu neférové a neslušné. Vyvolává to problémy a negativní nálady. Služby spojené s péčí o tělo jsou rizikovější než obchody, jejich obnovení provozu přitom podmíněno počtem nakažených koronavirem nebude.

"Výroky pana ministra Arenbergera mě překvapují. Provoz obchodů, u kterých se nikdy neprokázalo, že by byly zdrojem nákazy, podmiňuje nějakým výsledkem, naopak například u masáží žádná taková podmínka není a jsou mnohem rizikovější," uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) Tomáš Prouza. Šéf resortu zdravotnictví by podle něj měl být schopen vysvětlit tento nepoměr.

Pokud vláda chce něco otevřít, podle Prouzy by měla začít obchody. Prodejci jsou podle něj připraveni dodržovat veškerá hygienická a bezpečnostní pravidla. Navíc už dříve prokázali, že jsou schopni chránit zákazníky i personál. Pokračující nejistota o termínu obnovení provozu ale stupňuje u obchodníků už tak silnou depresi.

"Umím si představit, že by někteří obchodníci mohli za této situace přes zákaz prodejny otevřít," dodal Prouza. Vzdorovat tímto způsobem by mohli členové Retailové asociace, která už dříve uvedla, že je k uskutečnění tohoto kroku připravena.

Zda se budou moci obchody od příštího pondělí otevřít, by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měla vláda definitivně rozhodnout na mimořádném jednání ve čtvrtek.

Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, z důvodu špatné epidemické situace se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla obnovit provoz.



V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogérie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Otevřené jsou také některé služby, například zámečnictví, čistírny nebo servisy vozidel.