„Přes Portál občana je možné díky pár kliknutím žádost podat během několika minut,“ komentuje novinku ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO 2011). Žadatel si pak může zvolit, na kterém konkrétním úřadu s rozšířenou působností, v České republice jich je 206, si nový řidičský průkaz vyzvedne.

Jenže. Internetové připojení a webový prohlížeč není jediné, co k úspěšné podání žádosti držitelé řidičských průkazů potřebují. Do nové funkce ePodání na Portálu občana se musí dotyčný přihlásit buď prostřednictvím eObčanky, mobilního klíče eGovernmentu, prostřednictvím datové schránky nebo skrze bankovní identitu.

Následně se žadatelům zobrazí předvyplněný formulář s údaji z Centrálního registru řidičů. Nutné je vyplnit kolonku s místem, kde si řidičský průkaz žadatel vyzvedne a stejně tak je nutné odsouhlasit aktuální fotografii. Poté stačí vše stvrdit a odeslat.

Ovšem pozor. Bez datové schránky žádost neodešlete. „Podmínkou pro odeslání žádosti je mít připojenou datovou schránku fyzické osoby. Její využití při ePodání zajistí jasné ztotožnění osoby, která žádost podává,“ vysvětluje František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.

Portál občana šetří čas

I když v Česku existuje možnost podat žádost elektronicky, zatím se žádný veliký boom nekoná. Potvrzuje to i Lenka Růžková, mluvčí města Kladno. „Zatím to není nikterak masivně využíváno. Denně dorazí zhruba šest až deset žádostí. Je to ale nejspíše tím, že ne každý má Portál občana. Pro občany je to ovšem výborná věc, ušetří čas. Pro nás, co by úřad, je ale následný proces trochu zdlouhavější, než když lidé přijdou na přepážku,“ přibližuje mluvčí největšího středočeského města.

Přes Portál občana lze o výměnu řidičského průkazu požádat pouze v případě již vypršení platnosti a nebo pokud vyprší za méně než 90 dnů. Pokud řidič žádá o vystavení prvního řidičského průkazu, musí se na odbor dopravy dostavit osobně. Stejně tak v případě, pokud průkaz ztratil, zničil či mu jej někdo ukradl. Důvodem je nutná úhrada správního poplatku, zatímco výměna propadlého průkazu nebo toho s blížícím se koncem platnosti je zcela zdarma.

Vystát frontu na úřadu si bude muset ale i ten, který nemá v centrálním systému aktuální podobenku. „Před závazným podáním žádosti přes Portál občana stačí potvrdit správnost předvyplněných údajů a to, že aktuální podoba žadatele odpovídá zobrazené fotografii. Pokud neodpovídá, bude nutné jako doposud osobně navštívit příslušný úřad, kde bude v rámci osobního podání žádosti pořízena fotografie nová,“ vysvětluje Jemelka.

Na Portálu občana lze už nyní zjistit aktuální stav bodového konta řidiče či informace o platnosti řidičského průkazu, majitelům vozidel zároveň chodí upozornění do datové schránky o konci platnosti technické kontroly. Již září zde také přibydou informace o provozovateli a vlastníkovi vozidla z registru silničních vozidel.