"Věřím, že to je další krok k tomu, abychom v polovině června s vybranými státy mohli plně otevřít hranice, mohli pustit třeba zahraniční turisty do některých regionů naší země, abychom podpořili cestovní ruch u nás," řekl Petříček. Vláda by podle něj měla návrh pracovní skupiny odsouhlasit v pondělí.

Ministr novinářům řekl, že systém vychází z hodnocení epidemiologických kritérií pro každou zemi, spolupracovali na něm experti z ministerstva zdravotnictví, vnitra, zahraničí i hygienici. Systém je označován za semafor podle barev, které by byly jednotlivým zemím podle závažnosti tamní koronavirové situace přidělovány.

Zelenou by dostaly bezpečné země, do kterých i ze kterých by mohli lidé jezdit bez testování i bez uvádění důvodů k cestování. Systém by měl být podle Petříčka flexibilní, bude se vyvíjet podle epidemiologické situace ve světě.

Otevření bezpečných zemí by mělo nastat v polovině června. Petříček očekává, že mezi ně budou patřit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, s velkou pravděpodobností předpokládá i Německo. Z turistických destinací zmínil Slovinsko, Chorvatsko, Řecko a možná Bulharsko. Ministr by byl rád i za Polsko, podle něj ale není jasný termín, kdy bude Polsko "připraveno se otevírat".

Nutnost dalších jednání

Petříček neočekává, že by do začátku července vláda doporučila českým turistům cesty do Španělska, dovede si ale představit, že budou moct navštívit třeba Kanárské nebo Baleárské ostrovy, které patří ke Španělsku. Zároveň zmínil potřebu s dalšími zeměmi EU jednat o otevření evropských hranic pro země, ve kterých byl průběh epidemie klidný, zmínil Jižní Koreu nebo Japonsko.

Čeští občané mohou v současné době bez povinností předkládat negativní test na koronavirus navštívit Slovensko, Rakousko a Maďarsko, musí se ale do 48 hodin vrátit zpět.