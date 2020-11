„Důvodem je nutnost prodloužit přijatá krizová opatření, bez kterých nemůžeme stávající pandemii zvládnout. Sněmovna projedná naší žádost v pátek od devíti hodin“ informoval na tiskové konferenci Babiš.

Podle odstupujícího ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) je korektnější, když jsou koronavirová opatření vydávána v nouzovém stavu. "Opatření, jak jsou definována, musí být s nouzovým stavem a postupně budou vypínána. Jakmile tedy bude docházet k poklesu, budeme je rušit," zdůraznil.

Zákaz vycházení pak označil Prymula za prostředek pro policii, která to takto může pokutovat, jinak není Česko schopné snižovat počty nakažených. "V první vlně lidé zůstávali doma, nyní to ale už neplatí," dodal.

Ministr zdravotnictví obhajoval i nedělní uzavření maloobchodních prodejen, které vejde v platnost ve středu 28. října. "Lidé chodí nakupovat úplně zbytečně, protože nemůžou jinam. Všem by mělo stačit nakoupit dvakrát týdně," nechal se slyšet.

Plošné testování

Vláda rovněž schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách. „Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem. Ochrana těch nejzranitelnějších musí být maximální,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Podle Prymuly je záměrem co možná nejplošněji testovat v České republice, a to ve vybraných segmentech. "Celý proces bude nastartován příští týden, kdy budeme testovat zaměstnance i obyvatele sociálních domovů. Antigenní testy chceme používat u praktických lékařů, kde jsou lidé s příznaky," vysvětlil.

Návrat žáků na základní školy

Prymula se na tiskové konferenci vyjádřil i k návratu žáků na základní školy, ke kterému mělo dojít na začátku listopadu, a to bez ohledu na stávající epidemiologickou situaci. Všechny školy s výjimkou mateřských a speciálních jsou zavřené od 14. října, kdy povinně přešly na distanční vzdělávání.

"Deklarovali jsme, že druhého listopadu se děti vrátí do škol. V tuto chvíli jsou čísla taková, že se k tomu nemůžeme vyjádřit kladně. Nechci čekat do pátku, takže: druhého listopadu se děti do školy nevrátí. V pátek na základě dat řekneme, kdy to bude," prohlásil Prymula.

Podle místopředsedkyně poslanců ČSSD Kateřiny Valachové je zřejmé, že ředitelé neočekávají otevření středních škol a učilišť v tomto kalendářením roce. "Taková je nálada mezi učiteli a řediteli. Na rovinu, nikdo ani moc neočekává, že se otevřou základní školy. Ale všichni naléhají, a to budeme tlumočit našim ministrům, abychom zajistili vzdělávání pro děti v první a druhé třídě," prohlásila někdejší ministryně školství.

Komplexní informační kampaň

Vláda také na úterním jednání schválila 50 milionů korun pro ministerstvo zdravotnictví na komplexní komunikační kampaň k vysvětlování koronavirových opatření.

"Uvědomujeme si, že je nyní kampaň k opatřením a situaci nedostatečná. Proto je zájem to rozšířit více do médií. Jsme například v situaci, kdy dvacet procent populace považuje roušku za vynucené opatření. To je základní problém, který by měl být řešen i v rámci této komplexní kampaně," představil budoucí plány Prymula.

Nouzový stav byl v Česku kvůli epidemii covidu-19 vyhlášen již na jaře, kdy platil od 12. března do 17. května. Minimálně na dva měsíce by se měl protáhnout i nyní, neboť podruhé vstoupil v platnost 5. října. Podle původních plánů měl přitom skončit 3. listopadu.