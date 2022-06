První známé použití tohoto výrazu se datuje do roku 1122 našeho letopočtu, kdy jej fátimovský chalífa al Ámir použil coby hanlivé označení pro syrskou větev nizárijských ismáílitů. K rozšíření tohoto termínu přispělo setkání s evropskými křižáky, jejichž kronikáři jej dále šířili po Evropě a vyprávěli děsivé příběhy o zabijácké sektě ukryté v odlehlých horských pevnostech.

Nizárijsko-ismáílitský stát založil Hasan-ibn-Sabbáh, který se narodil kolem roku 1050 ve městě Kóm naúzemí dnešního Íránu. V raném věku se Hasan zajímal o metafyzické a vědecké otázky, studoval chiromantii, jazyky, filozofii, astronomii a matematiku. O Hasanově životě se hodně spekuluje. Zmínky o něm totiž zaznamenaly různé zdroje.

Podle všeho byl ale velmi zcestovalý. Navštívil různá místa Persie, kde diskutoval s náboženskými vůdci o svém názoru na jejich učení. Jeho cesty sahaly až k pobřeží Kaspického moře a do pohoří Alborz v oblasti Rudbar, kde hledal základnu, z níž by mohl vést svou misii.

Kolem roku 1090 se Hasan a jeho stoupenci zmocnili hradu Alamút. K tomu použili promyšlenou strategii infiltrace, aby oklamali posádku. Po získání pevného postavení v regionu rozšířili svůj vliv dobýváním pevností po celém Rudbaru a budováním nových bašt na strategických místech, aby zabezpečili obranu a obchod.

Rychlé rozšiřování státu nezůstalo bez povšimnutí a Alamút byl brzy napaden většími silami nejbližšího seldžuckého emíra, což znamenalo zahájení nekonečné série vojenských střetů Seldžuků, vyznavačů sunnitské větve islámu, a Ismáílitů.

Web Heritage Daily dále uvedl, že během dvou let se Hasan a jeho stoupenci zmocnili několika měst v celém Kohistánu, čímž vybudovali základ nezávislého územního nizárijsko-ismáílitského státu uprostřed seldžuckého sultanátu. Vládnoucím imámem se měl stát Hasan.

V roce 1092 zahájili Seldžukové několik velkých výprav proti Ismáílitům v Rudbaru i Kohistánu. Tyto střety náhle ukončilo zavraždění seldžuckého vezíra Nizáma al-Mulka nizárijským bojovníkem převlečeným za súfijského mystika, po kterém jen o několik týdnů později zemřel sultán Malik-Šáh. Tento zmatek umožnil Hasanovi upevnit svou moc a zmocnit se strategické pevnosti Lamasar západně od Alamútu a pevnosti Gerdkuh u Dámghánu.

Hasan vypracoval strategii decentralizace politické a vojenské moci Seldžuckého sultanátu. Vytvořil síť agentů, kteří pronikali do domácností významných nepřátelských osobností a vraždili je. Tato strategie zabíjení se brzy ztotožnila s nizárijskými ismáílity, čímž se zapsali se do historie jako obávaná elitní skupina vrahů.

Od 12. století začal Hasan vysílat do Sýrie své vlastní misionáře, aby šířili učení nizárijského da wa, čili vyzývání lidí, aby přijali islám. Trvalo však téměř půl století, než se syrská přidružená větev prosadila v regionu a etablovala se pod vedením Rašída ad-Dína Sinana v pevnosti Masjaf.

Rašídovi se podařilo získat značnou nezávislost na perských Nizárijcích. Písemnosti mu dokonce přisuzují polobožské postavení, které se obvykle objevuje u nizárijského imáma. Evropští křižáci jej pojmenovali „Stařec z hory“. Sehrál významnou roli v tehdejší regionální politice, organizoval různé atentáty a měnil spojenectví se Saladinem, křižáky a dalšími regionálními mocnostmi, aby zajistil nezávislost své komunity.

