V pevninské Číně v pondělí přibylo 125 potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru. Podle agentury AP je tak nově nakažených nejméně od 21. ledna, kdy čínské úřady začaly zveřejňovat celostátní statistiky. Nemoc, kterou koronavirus způsobuje, si vyžádala v pondělí 31 nových obětí, a celková bilance v pevninské Číně tak vzrostla na 2943.

Zatímco v pondělí se nově potvrdilo 125 případů nákazy, v neděli to bylo ještě 202. Nižší je ve srovnání těchto dvou dnů také počet mrtvých. V neděli si nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, vyžádala 42 obětí, v pondělí 31.

Celkově se v pevninské Číně koronavirem nakazilo již 80 151 lidí. Nemoci, jejíž příznaky jsou podobné chřipce, podlehlo 2943 lidí.

Stejně jako v neděli zaznamenala v pondělí všechna úmrtí provincie Chu-pej, která je ohniskem šíření viru. Z 31 mrtvých jich 24 podlehlo v provinční metropoli Wu-chanu. Ze 125 nových případů v celé pevninské Číně jich úřady mimo provincii Chu-pej zaznamenaly jen 11.

Správkyně samosprávné čínské oblasti Hongkongu Carrie Lamová dnes oznámila, že pošle do Wu-chanu čtyři letadla. Stroje z města evakuují celkem 533 lidí, kteří pocházejí z Hongkongu. Své občany z metropole provincie Chu-pej už zhruba před měsícem evakuovala řada zemí světa včetně Česka. Po návratu do Hongkongu budou lidé ve 14denní karanténě, zdůraznila Lamová. Agentura Reuters upozornila, že o návrat do Hongkongu požádalo místní vládu celkem 3800 lidí pobývajících v provincii Chu-pej.

Koronavirus se šíří také v samotném Hongkongu. Nakazilo se jím zde sto lidí a dva z nich nemoci, kterou způsobuje, podlehli.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenová narostlo riziko infekce v EU na "střední až vysoké", česká Bezpečnostní rada státu (BRS) rozhodla o přerušení letů do severoitalských regionů a Jižní Koreje.

Nový druh viru, který způsobuje příznaky podobné chřipce a může vést i k vážnějším dýchacím potížím, se původně objevil v čínském velkoměstě Wu-chan. V nejlidnatější zemi světa ale zřejmě šíření nákazy v posledních dnech zpomaluje.

Rychleji než v Číně se nákaza nyní šíří v Jižní Koreji, kde se už potvrdila u 4335 lidí. Dnes Soul oznámil 600 nových případů a další dvě úmrtí, kterých tak je celkem 29. Trojnásobný počet fatálních případů COVID-19 dnes ohlásil Írán, kde registrují 1501 nakažených.

Experti se ale obávají, že ve skutečnosti je v Íránu infikováno mnohem více lidí, než se oficiálně uvádí, protože jinak by úmrtnost na koronavirus dosahovala 5,5 procenta, což by byl skoro trojnásobný podíl oproti jiným státům. Nový případ nákazy dnes oznámil také Pákistán.

Jižní Korea má 600 nových případů nákazy koronavirem

V Jižní Koreji v posledních dnech přibývá případů rychleji než v Číně, odkud se virus začal původně šířit. Naprostá většina nakažených je z města Tegu a okolí.

Hlavní město Soul podalo v neděli kvůli šíření koronaviru trestní oznámení na vedení náboženského hnutí Sinčchondži. Právě mezi jeho členy ve městě Tegu se infekce šíří především. Podle jihokorejského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí navštívili někteří z členů hnutí v lednu čínské město Wu-chan, které je ohniskem nákazy.

Nový případ nákazy dnes oznámil také Pákistán. Celkem je tak v této jihoasijské zemi již pět infikovaných. Podle ministra zdravotnictví Zafara Mirzy není pacient, u kterého se virus nově potvrdil, ve vážném stavu. Místní stanice Geo uvedla, že se koronavirem nakazila 45letá žena, která před několika dny přicestovala z Íránu.

V 19 zemích EU

Koronavirus už se dostal i do devatenácti zemí EU, kde se dohromady potvrdil u více než 2100 osob. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dnes podle šéfky EK zvýšilo v této souvislosti stupeň rizika z "nízkého až středního" na "střední až vysoký". Von der Leyenová uvedla, že EU se snaží mobilizovat všechny dostupné prostředky pro boj s infekcí, a avizovala společný nákup ochranných prostředků jako jsou roušky či respirátory nebo také spuštění informačního webu s informacemi o COVID-19 i o preventivních opatřeních.

Zdaleka nejhůře je ze zemí EU postižená Itálie, kde dnes počet nakažených překročil hranici 2000, přičemž s koronavirem už je tam spojeno nejméně 52 úmrtí. Epicentrem nákazy je severní region Lombardie, dnes byl ovšem hlášen i první potvrzený případ z Říma.

Další člověk viru podlehl ve Francii, která zároveň oznámila od neděle dalších 61 nakažených. Nemocných tak na svém území eviduje již 191.

Kvůli vývoji na severu Itálie česká vláda omezí od 5. března letecké spojení mezi ČR a regiony Lombardie, Piemont, Emilia Romagna a Benátsko. Zastaveny budou také lety z Jižní Koreje. České úřady rovněž rozhodly, že se světový pohár v biatlonu plánovaný na tento týden v Novém Městě na Moravě bude konat bez přítomnosti diváků. V České republice lékaři zatím potvrdili koronavirus u čtyř lidí.

V Pekingu dnes ráno SEČ přistál český vojenský letecký speciál s humanitární pomocí věnovanou kraji, městy a firmami.

V Německu se novým typem koronaviru nakazilo už přes 160 lidí. První infikované hlásí Berlín, Sasko, Braniborsko a Durynsko, celkem je zasaženo 13 ze 16 německých spolkových zemí. Informovala o tom dnes agentura DPA. Ředitel Institutu Roberta Kocha Lothar Wieler, který o situaci kolem koronaviru informoval na tiskové konferenci v Berlíně, uvedl, že je riziko pro veřejnost mírné. Se zavíráním hranic nebo omezováním cestování zatím spolková republika nepočítá.

Nové případy nákazy ohlásilo Španělsko i Rusko

Kromě již zmíněných zemí dnes ohlásily nové případy nákazy i Španělsko (celkem 115), nebo Rusko, Indie a Alžírsko, kde zatím registrují jen po hrstce infikovaných. Testy zároveň potvrdily první případy v Portugalsku, Saúdské Arábii, Jordánsku a ve třecg afrických zemích - Maroku, Tunisku a Senegalu.

Nákaza se šíří také ve Spojených státech, kde je spojena už se šesti úmrtími. Všechny oběti pochází ze státu Washington na západním pobřeží země, které je virem nejhůře zasaženo. Nakažených je v USA dohromady téměř 100.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,4 procenta z původních 2,9 procent. Varovala rovněž, že pokud se šíření epidemie nepodaří dostat rychle pod kontrolu, může světová ekonomika v prvním čtvrtletí zaznamenat i pokles. Ceny ropy dnes začaly stoupat z několikaletého minima, kam se dostaly v posledních dnech. Trhy doufají, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) se dohodne na dalším snížení těžby a centrální banky přijdou s opatřeními na podporu finančních trhů a ke zmírnění negativních dopadů epidemie koronaviru.