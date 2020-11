Mluvčí arménského ministerstva obrany Arcrun Ovannisjan na tiskové konferenci uvedl, že etnické arménské síly ustoupily z města Kubatly (ázerbájdžánsky Qubadli), "aby se vyhnuly zbytečným ztrátám". Situace podle něj není "kritická". Ázerbájdžánská média jásají nad osvobozením oblasti, kterou po 27 let "okupovali Arméni".

Ázerbájdžánské vojenské úspěchy na bojišti by podle Reuters mohly ztížit diplomatické urovnání konfliktu. Baku spolu s Ankarou odmítá jakékoli navrhované řešení, které by umožnilo Arménům zachovat si kontrolu nad Karabachem. Arménie se naopak odmítá stáhnout z území, které považuje za součást své historické vlasti a kde tamní krajané potřebují ochranu.

Ministerstvo obrany neuznávané karabašské republiky dnes ohlásilo místní střety na několika úsecích fronty. Podle ázerbájdžánského ministerstva obrany ostřelování pokračovalo ve třech okresech.

Manželka arménského premiéra Nikoly Pašinjana dnes podle agentury Interfax ohlásila, že spolu s dalšími dobrovolnicemi podstoupí výcvik, aby mohla na frontě bránit vlast. Již dříve se jako dobrovolník na frontu přihlásil premiérův syn.

Dlouholetý spor

Spor o Náhorní Karabach - enklávu v jihozápadním Ázerbájdžánu s převážně arménským obyvatelstvem - trvá již desítky let. Ázerbájdžán, spojenec Turecka, se od 27. září snaží znovu dobýt Náhorní Karabach. Boje jsou nejkrvavější za více než 25 let a panují obavy ze zatažení Turecka a Ruska do konfliktu. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina si konflikt vyžádal už skoro 5000 mrtvých.

Spor vypukl ještě za éry Sovětského svazu v roce 1988. Náhorní Karabach se s podporou Arménie odtrhl od Ázerbájdžánu v krvavé válce, která si podle odhadů vyžádala na 30.000 mrtvých a jejímž výsledkem byly statisíce uprchlíků. V současné době se Náhorní Karabach a přilehlý Lačinský koridor nacházejí pod vojenskou kontrolou Arménie. Ázerbájdžán považuje toto území za okupované.