Rusové dodnes označují svůj boj s hitlerovským Německem jako "Velkou vlasteneckou válku". Za její začátek označují 22. červen 1941, kdy hranice Sovětského svazu překročily ve třech směrech tři skupiny německých vojsk (Sever, Střed a Jih) a začaly rychle postupovat do nitra země. Válčit se však začalo mnohem dříve. A Sovětský svaz se také mnohem dříve do války zapojil. Jenže byl ze začátku spíše německým spojencem.

Ukrajina, první dny Barbarossy | Foto: Wikimedia Commons, Bundesarchiv, Bild 101I-020-1268-36 / Hähle, Johannes / CC-BY-SA 3.0

"Chycený zločinec začíná líčit události od okamžiku, kdy on sám dostal ránu pěstí, a opomíjí přitom skutečnost, že předtím to byl on, kdo loupil a vraždil," popsal tento rozpor ve své knize Všechno bylo jinak Viktor Suvorov, bývalý sovětský rozvědčík, který v roce 1978 přeběhl k britské zpravodajské službě.