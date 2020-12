Dne 7. prosince 2005 došlo na mezinárodním letišti v Miami k incidentu, který bohužel vyústil ve smrt jednoho z cestujících. Ochranka nabyla podezření, že čtyřiačtyřicetiletý Rigoberto Alpizar má u sebe bombu. Muž trpěl bipolární poruchou a nebyl schopný s letištním personálem komunikovat. Situace se tak vyhrotila až k použití služebních zbraní. Žádnou bombu Alpizar neměl, život mu to však již vrátit nemohlo.

K incidentu došlo 7. prosince 2005 na mezinárodním letišti v Miami | Foto: Wikimedia Commons, Pablo Andrés Ortega Chávez, GFDL

Rigoberto Alpizar se přistěhoval do Spojených států z Kostariky v roce 1986. Pracoval pro Home Depot a žil v Maitlandu na střední Floridě. Dne 7. prosince 2005 se vracel spolu se svou ženou Anne Buechnerovou z cesty po Ekvádoru a měl letět do floridského města Orlando. Letadlo společnosti American Airlines do Orlanda vzlétlo z kolumbijského města Medellín a v Miami mělo mezipřistání. Cestující si vystoupili, aby si vyřídili celní formality, a kolem druhé odpoledne začali ti, kdo pokračovali dál, znovu nastupovat na palubu. Mezi nimi i Alpizar s manželkou. Když bylo všech 114 cestujících usazeno, začal muž najednou zmatkovat.