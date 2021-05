Po týdnu tvrdého diplomatického konfliktu s Českou republikou zaznamenalo Rusko první úspěch v podobě vystoupení českého prezidenta Miloše Zemana před občany. A ihned využilo pochybností, které nad dosavadními jasnými kroky české vlády a diplomacie Zeman vznesl.

Agentura ITAR-TASS dala zprávu o Zemanovi jako hlavní bod svého zpravodajství na internetových stránkách pod titulkem: „Zeman: Neopatrná manipulace se střelivem by ve Vrběticich mohla způsobit výbuchy.“

Na výbuchu skladu ve Vrběticích se podíleli Rusové. Vše o tématu čtěte ZDE

Ve zprávě se dále píše: „Za důvody výbuchů ve Vrběticích se považuje neopatrné zacházení s municí a možné zapojení zahraničních zpravodajských služeb. Oznámil to v neděli český prezident Miloš Zeman, který vystoupil s mimořádným projevem v souvislosti s incidentem ve vesnici Vrbetice v roce 2014 na televizních kanálech Prima a CNN Prima NEWS.“

Ruskou agenturu především zaujal citát: „Pracujeme se dvěma verzemi - že k výbuchům [ve Vrběticích] došlo v důsledku neopatrného zacházení s municí a druhou verzí - že za to mohou agenti zahraničních zpravodajských služeb.“

Rusům nahrály do karet i další pasáže vystoupení. „Ve zprávách kontrarozvědky nebyly podle důkazů o přítomnosti „ruských agentů“ v muničním skladu ve Vrbetici žádné důkazy,“ zdůrazňuje ruská tisková agentura a doplňuje, že Zeman vyzval, aby se „počkalo na výsledky vyšetřování incidentu ve Vrběticích.

Sputnik: Zeman řekl, že neexistují důkazy

Ruský dezinformační server Sputnik.cz přinesl zprávu s titulkem „Zeman vyzval k maximálnímu úsilí při vyšetřování Vrbětic. Varoval Rusko před možnými následky.“ Také Sputnik velmi zdůrazňuje Zemanovo tvrzení o nedostatku důkazů. „Mohu konstatovat, že ve zprávě BIS se uvádí, a tuto větu jsem si podtrhl, že neexistují důkazy ani svědectví, že by tito agenti byli ve vrbětickém areálu,“ prohlásil ve svém projevu prezident.

„Koneckonců, když se zkoumal druhý areál těsně před jeho výbuchem, nebyl v něm nalezen žádný výbušný systém,“ zdůrazňuje Sputnik Zemanův výrok.

Sputnik si také všiml věty, že Dukovany ještě nejsou pro Rusy podle Zemana zcela ztraceny. „Zeman rovněž řekl, že pokud se prokáže, že na činu se skutečně podíleli ruští agenti, tak je na místě, aby bylo Rusko například vyloučeno z tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany,“ uvádí Sputnik.

A zároveň si výrazně všímá i Zemanova zpochybnění práce českých tajných služeb. „Pokud to bude vyvráceno, tak se ukáže, že šlo o zpravodajskou hru, která může mít velké důsledky pro náš politický život,“ cituje ruský dezinformační server Zemana.

Ještě více je vidět ruské nadšení v článku o reakcích na Zemanův projev v Česku. "Opozice je v hysterii, Zemanův projev k Vrběticím neunesla. Bojí se i návratu Rosatomu do Dukovan," uvádí Sputnik.



Diskuse: Zeman je koupený, nebo hlupák

Zemanova vystoupení si všímají i další zpravodajské servery nejen v Rusku, ale i ve světě. Zprávu o tom, že podle Zemana jsou dvě verze útoku přináší bez dalšího komentáře například německý web Deutsche Welle, nebo Rádio svoboda, ruská sekce Rádia svobodná Evropa. Tam se pod zprávou rozběhla čilá diskuse, která většinou poukazovala na proruské postoje Zemana.

Zemanův požadavek, aby se počkalo na závěry vyšetřování, komentuje v podobném tónu jako mnozí další účastníci diskuse Alex Roitman slovy: "To nejdřív vypověděli diplomaty, udělali bouři a pak to začali řešit? No, co na to říct? Tehle Zeman je buď koupený, nebo hlupák, ale pokud je koupený, je to i tak hlupák. Nemluvě o jeho vlastní důstojnosti."