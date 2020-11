"Mým doporučením je vzhledem k epidemické situaci omezit malý pohraniční styk, tedy tankování a nakupování," navrhuje Köppingová. Zda k takovému rozhodnutí saská vláda přikročí, není jisté. "Vláda (Saska) nechce v zájmu našeho hospodářství a volného pohybu pracovních sil žádnou novou uzavírku hranic s Českem a Polskem," uvedl mluvčí saské vlády Ralph Schreiber.

Německo sice Českou republiku považuje za epidemicky rizikovou oblast a překračování hranic podmiňuje karanténou a následnými negativními testy, Sasko ale díky vysoké míře autonomie k tomuto celoněmeckému opatření přijalo výjimky. Do Saska je tak z Česka možné vstoupit na 24 hodin, Němci pak mohou v Česku zůstat až 48 hodin.

Češi jezdí za nákupy či sportem

Právě díky této výjimce nyní Češi do Saska častěji jezdí za nákupy či sportem, neboť kvůli koronaviru byla v Česku omezena řada provozů. Na to podle diskuzí na sociálních sítích stále více upozorňují nespokojení Sasové, kterým se nelíbí nákupní a turistické výlety Čechů do jejich země.

Poukazují také na to, že opatření mezi Českem a Saskem jsou nevyvážená, neboť Česko upravilo podmínky vstupu ze zahraničí, kdy od 22. října prakticky zakázalo turistické cesty do země, ale Češi dál do Saska jezdí.

Mezi Sasy je patrná i hořkost kvůli tomu, jak se Češi zachovali na jaře, kdy ze dne na den uzavřeli hranice s Německem. V té době byla koronavirová situace v Česku výrazně lepší než v Německu, nyní je tomu naopak. Uzavření hranic tehdy kritizoval i saský premiér Michael Kretschmer, který nyní zdůrazňuje, že takovému scénáři je nutné předejít.