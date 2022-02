Loni na konci léta, jen několik týdnů poté, co ultrakonzervativní islamistické hnutí Talibán převzalo kompletní moc v Afghánistánu, si jel dvacetiletý Ramiz S. do Kábulu pro výplatu. Byl zatčen na kontrolním stanovišti. Tálibánci tam na něj řvali, že je gay – samozřejmě v mnohem explicitnější podobě. Zbili ho, nacpali do auta, unesli, poté bičovali a znásilňovali nejrůznějšími věcmi do análního otvoru.