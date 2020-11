Liberijská loď Nave Andromeda plula zrovna kolem ostrova Wight v Lamanšském průlivu na jihu Anglie, když policie z Hampshire zachytila volání o pomoc. Bylo evidentní, že 228 metrů dlouhý tanker zcela nečekaně mění směr plavby a že posádka již nemá plavidlo ve své moci.

Speciální jednotka Special Boat Service (SBS) má sídlo v nedalekém městečku Poole v Dorsetu. Zásah povolili ministr obrany Ben Wallace a ministryně vnitra Priti Patel. K lodi v nedělním podvečeru vyrazily čtyři zásahové vrtulníky, šestnáctičlenné komando získalo nadvládu nad kolosem během chvilky. „První zprávy potvrzují, že posádka je v bezpečí, “uvedlo ve svém prohlášení ministerstvo obrany.

Loď mířila z nigerijského Lagosu do Southamptonu. Hampshirská policie po zásahu uvedla, že žádný 22 členů posádky lodi Nave Andromeda nebyl zraněn, sedm lidí bylo zadrženo a že incident nadále vyšetřuje. Podle specializovaného magazínu Lloyd's List, všech sedm černých pasažérů proniklo na loď už v Lagosu. Posádka je objevila až skoro u cíle plavby a když se je pokoušela zavřít do kajut, došlo k bitce. Loď údajně na své plavbě dvakrát zastavila. Kotvila u Kanárských ostrovů a u francouzského pobřeží jižně u Saint-Nazaire v Bretani.

O terorismus zřejmě nešlo

„Za temné noci a při zhoršujícím se počasí bychom měli být všichni vděční za naše statečné zachránce. Lidé jsou dnes večer díky jejich úsilí v bezpečí,“ citoval pochvalu práce ozbrojených sil ministra obrany Wallace deník The Guardian.

„Naštěstí to nevypadalo, že by to snad mělo souviset s terorismem, nebo by se to týkalo zbraní hromadného ničení, ale to nevyzpytatelné chování lodi, která se pohybovala směrem k pobřeží, bylo zásadní pro naše rozhodnutí. Bezpečnost posádky je důležitá. Jsem rád, že jsme rychle zasáhli,“ řekl BBC Tobias Ellwood, předseda obranného výboru britské dolní sněmovny.

Tento zásah jak z akčního filmu přichází v době, kdy se počet migrantů překračujících kanál La Manche rapidně zvýšil. Podle analýzy PA Media dorazilo letos do Spojeného království na malých loďkách do konce září kolem 7000 uprchlíků, což je trojnásobek připluvších za celý rok 2019.