Jedním z benefitů v případě hromadného zapojení žáků je šance strávit nezapomenutelné dopoledne s významným sportovcem či sportovkyní. „V Radnicích se děti na dopředu utajenou hvězdu těšily už počtvrté. Po Jiřím Ježkovi, Denise Rosolové a Jiřím Beranovi tentokrát do rokycanského okresu zavítala účastnice olympijských her 2016 v Rio de Janeiru a stříbrná medailistka z mistrovství Evropy, zápasnice ve volném stylu Adéla Hanzlíčková,“ sdělil pedagog Pavel Souček.

Už při úvodní besedě, které se zúčastnila celá škola, bylo jasné, že půjde do tuhého. Děti se ptaly na spoustu věcí z jejího sportovního odvětví a některé měly dokonce to štěstí, že je milý a sympatický host hodil přes rameno. Na oplátku si pak i ony mohly vyzkoušet přemoci soupeřku (jen se Adéla musela hodně odrazit). Poté už vybraní účastníci nevšedního dopoledne byli rozděleni do dvou skupin. Ti mladší si povídali o olympijských hodnotách, o fair play, o čestnosti v obyčejném životě a vůbec o všem, co může sport dát do života i těm, kteří se jím třeba ani nebudou zabývat.

Starší posluchači pak formou kruhového tréninku měli možnost si s olympioničkou zatrénovat. Na závěr se opět celá devítiletka sešla v tělocvičně a tentokrát se zapotila i Adéla Hanzlíčková, aby uspokojila nekonečné prosby o autogram na kartičky, do památníků i na kůži a nesčetné zástupy s žádostí o společné foto. Když už si myslela, že má hotovo,vrátily se 8. a 9. ročníky z Akademie řemesel a všechno začalo znovu. Zkrátka dvě hodiny utekly jako voda a sympatická sportovkyně si získala srdce dětí. Při odpolední výuce byla nejčastěji slyšet věta: „Ta Hanzlíčková je ale dobrá, co?