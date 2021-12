ROKYCANY - Evangelický kostel v rokycanské Jiráskově ulici bude zítra v podvečer dějištěm adventního koncertu. Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby tu zprostředkují sbor ZUŠ Armonia, Vánoční komorní orchestr a v rolích sólistů zpívají Z. Kuncová (soprán), K. Pelikánová (alt), J. Bína (tenor) a J. Fraus (bas).

ZBIROŽSKO - Žáci i pedagogové Základní umělecké školy Václava Vačkáře ve Zbiroze mají napilno. Zítra od sedmnácti hodin se představí při vánočním koncertu u stromečku ve Lhotě pod Radčem. Hned v pondělí 20. prosince účinkují sbory doma. Přesněji řečeno ve zbirožském kostele svatého Mikuláše od 18 hodin. Produkce je spojená s vánoční výstavou a představením opravených varhan, n které zahraje profesor Vojtěch Novák.

KLABAVA - Dnes od 17 do 17.30 hodin si lze z klubovny klabavského úřadu odnést betlémské světlo. Symbol klidu, míru a přátelství posílají dál členové skautské organizace. Ve čtvrtek 23. prosince budou připraveni v kostele sv. Bartoloměje ve Volduchách (17. až 18. hodina) a na Štědrý den v Rokycanech – v chrámu Panny Marie Sněžné od 10 do 11 hodin a v evangelickém kostele (Jiráskova ulice) rovněž od 10 do 11 hodin.

ROKYCANY - Vánoční cena města Rokycan ve společenském tanci začíná dnes ve třináct hodin na parketu Střelnice. Představí se tu zkušené páry, ale i začínající dvojice, které uspěly během letních kursů. Organizátorem je Evžen Krejčík, který zve sbor hodnotitelů a další nezbytné spolupořadatele.